Chi va ai playoff di Serie B in caso di arrivo a pari punti in classifica: regolamento e criteri La Serie B 2022-2023 sta per volgere al termine ma mancano alcuni verdetti: come viene stabilita la griglia dei playoff e cosa succede in caso di arrivo a pari punti in classifica, cosa dice il il regolamento.

A cura di Vito Lamorte

La Serie B 2022-2023 sta per volgere al termine e presto inizierà la post-season, con i playoff per stabilire la terza promossa in Serie A e il playout per decretare l'ultima retrocessione in Serie C. I verdetti già acquisiti sono le promozioni dirette di Frosinone e Genoa e le retrocessioni di SPAL e Benevento. Adesso bisogna capire come si definirà la classifica dopo il fischio finale dell'ultima giornata per stabilire la griglia dei playoff e il doppio scontro del playout.

Dopo la penultima giornata ci sono diverse squadre a pari punti e molte sono le incertezze in vista degli ultimi 90′. Il Bari si è confermato terzo forza del torneo e si è assicurato il turno unico in zona playoff, mentre alle sue spalle il Sudtirol, Cagliari e Parma si giocheranno il quarti posto. Ancora accesissima la lotta per entrare nel mini torneo finale, con Palermo, Venezia, Pisa, Reggina, Ascoli e Como che si giocheranno il tutto per tutto nell'ultimo turno ma dovranno avere sempre un orecchio anche alle gare della avversarie.

Chi non parteciperà ai playout è il Modena, mentre le più accreditate per questo spareggio retrocessione sono Cosenza e Brescia. Il Cittadella e la Ternana hanno bisogno di una vittoria nell'ultimo turno per evitare spiacevoli situazioni dopo gli ultimi 90′ della stagione regolare, mentre il Perugia nella sfida col Benevento proverà a tenere accesa l'ultima fiammella di speranza per evitare la retrocessione diretta.

Cosa succede in Serie B con due squadre a pari punti: il regolamento

I playoff della Serie B vengono disputati dalle squadre che si piazzano dal terzo all’ottavo posto nella classifica finale Se due squadre dovessero arrivare a pari punti, la partecipazione verrà decisa attraverso questi criteri:

a) conteggio dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre appaiate in classifica;

b) conteggio della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) conteggio della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;

d) conteggio del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato.

Si procede a scalare con queste ipotesi e se dovesse esserci parità nelle prime quattro si ricorrerà al sorteggio.

Come funziona la classifica avulsa in Serie B

Restano importantissimi i risultati negli scontri diretti per determinare la classifica e per la qualificazione al terzo o al quarto posto, che valgono l'accesso diretto alle semifinali, oppure alle altre posizioni dei playoff. Le squadre invischiate sono tante quindi c'è un grande lavoro da fare anche con la calcolatrice.

Se Cagliari e Sudtirol dovessero chiudere a pari punti c'è assoluta parità negli scontri diretti e deciderà la differenza reti generale al termine del campionato, diverso il discorso per Cagliari-Parma (Parma avanti) e Parma-Sudtirol (altoatesini avanti). Se dovessero chiudere tutte a pari punti sarebbero avanti gli uomini di Pierpaolo Bisoli.

Per quanto riguarda la parte bassa della zona playoff sono tanti gli incastri che possono verificarsi: al momento sono in vantaggio nei punti Venezia e Palermo ma negli ultimi 90′ potrebbe ribaltarsi ogni tipo di situazione. In caso di arrivo a pari punti tra siciliani e lagunari sono avanti gli uomini di Vanoli.

Poi ci sono quattro squadre come Pisa, Reggina, Ascoli e Como che sperano nello scivolone delle due che le precedono per provare a giocarsi le loro chance nella post-season. Vi è la possibilità di un arrivo a pari punti ma con 90′ da disputare è difficile capire chi avrà la meglio ora: tra Ascoli e Pisa ad esempio, hanno la meglio i toscani; e lo stesso discorso varrebbe anche nel duello tra la squadra di D'Angelo e la Reggina (2-0 Pisa, 1-0 Reggina). Impossibile stabilirlo tra Ascoli e i calabresi, visto che si scontrano nell'ultimo turno.

Tra Como-Palermo e Como-Venezia deciderà la differenza reti generale al termine del campionato. Una situazione davvero complessa da prevedere con una gara ancora da disputare.

Classifica Serie B, chi va ai playoff con gli scontri diretti

In base al primo criterio stabilito in caso di parità di punti, in caso di vittoria del Sudtirol (che si garantirebbe la quarta piazza), il quinto posto se lo giocherebbero Parma e Cagliari. Negli scontri diretti i ducali sono avanti col Cagliari e così giocherebbero in casa la prima gara contro l'ottava classificata, che in questo momento è il Palermo. I sardi, dovessero chiudere sesti, ospiterebbero la settima squadra in graduatoria che a 90′ dal termine è il Venezia.

Sono affacciati sulla zona playoff Pisa, Reggina, Ascoli e Como che sperano in un passo falso di siciliani e lagunari per potersi inserire nella lotta promozione: i toscani ospiteranno la SPAL retrocessa, i lariani saranno in trasferta a contro il Cittadella mentre calabresi e marchigiani si affronteranno in uno scontro diretto ad altissima tensione.

La sfida del playoff si gioca in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato e in caso di parità alla fine della gara si va ai tempi supplementari: in caso di ulteriore parità va in semifinale la squadra meglio piazzata nella Regular Season.