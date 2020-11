Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna a dirigere una partita di UEFA Champions League maschile. La 37enne francese è stata designata per la dirigere la partita tra Juventus e Dinamo Kiev, in programma all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00. La Frappart ha già arbitrato in Ligue 1, ha diretto la finale di Supercoppa Europea nel 2019, fischiando nel derby inglese tra Liverpool e Chelsea; e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League, nel match tra Leicester e Zorya.

Prima di essere chiamata a dirigere la gara tra le due inglesi a Istanbul, la ragazza classe 1983 aveva già diretto la finale del Mondiale di calcio femminile tra Stati Uniti e Olanda del 2019 e aveva arbitrato la semifinale dell’Europeo del 2017 e la finale dell’Europeo Under 19 del 2012. Stephanie Frappart infrange così per la quarto volta un tabù: nell'aprile del 2019 era diventata la prima donna a dirigere una gara di Ligue 1 tra Amiens e Strasburgo e poi era stata promossa stabilmente tra gli arbitri della massima serie francese nella prossima stagione. A 28 anni arbitrava nel Championnat National, la terza divisione francese, e nel 2014 il passaggio in Ligue 2. Madame Frappart sta scrivendo la storia passo dopo passo e in seguito ad un master in Scienze Motorie e una lunga gavetta nelle serie minori.

Frappart ha arbitrato anche un match dell'Under 21 contro l'Armenia, valido per il Gruppo 1 delle Qualificazioni agli Europei del 2021: dopo aver rimandato due volte la sfida a causa delle condizioni del terreno di gioco per il maltempo, la direttrice di gara transalpina decise di far giocare il match e gli Azzurrini vinsero per 6-0.

Stephanie Frappart, in un’intervista al sito della Uefa, dichiarò: "Sono molto felice. Per me è stata davvero una sorpresa, non mi aspettavo di poter dirigere la Supercoppa europea, è un grande onore. Spero che il mio esempio serva per tutti gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a fare questo lavoro".