video suggerito

Chi è Omoregbe, convocato da Conceiçao al posto di Okafor: ha giocato solo 76′ con il Milan Futuro Conceiçao ha deciso di non convocare Okafor, ci sarà Omoregbe al suo posto: chi è il giovane attaccante che nel Milan Futuro non ha ancora trovato spazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è un volto nuovo tra i convocati di Conceiçao per Milan-Cagliari: si tratta di Bob Murphy Omoregbe, giovanissimo del Milan Futuro che l'allenatore ha deciso di aggregare alla prima squadra per sostituire Okafor. Lo svizzero infatti è al centro di vicende di mercato ed è stato lasciato fuori in occasione della partita contro i sardi, la prima dopo la vittoria della Supercoppa. Una scelta molto forte che ha già fatto rumore, soprattutto perché l'attaccante è stato sostituito da un giovane prospetto che in Serie C non ha trovato molto spazio.

Chi è il giovane convocato da Conceiçao

Il suo nome si è fatto subito notare tra la lista dei convocati del Milan in vista della partita contro il Cagliari. Conceiçao ha deciso di dare una chance a Omoregbe che metterà piede a San Siro per la prima volta. Le possibilità di entrare in campo sono ridotte ma è comunque un'esperienza importantissima per il classe 2003 che nel Milan Futuro non se la passa abbastanza bene. L'esterno offensivo fa parte della squadra B dei rossoneri ma in Serie C sta facendo abbastanza fatica: in questa stagione ha giocato appena 76′ divisi in sei presenze, pochissimo per poter trovare continuità.

Per questo l'italiano di origine nigeriana è ancora a secco di gol e assist in campionato, una situazione particolare che comunque gli ha fatto conquistare la prima convocazione tra i grandi. Sarà una serata speciale per lui che in realtà in questa sessione di mercato è molto vicino all'addio, proprio perché non riesce a trovare spazio in Serie C. Per questo la convocazione di Conceiçao sembra paradossale: Omoregbe sostituirà Okafor almeno numericamente in panchina, un'occasione d'oro per provare a mettersi in mostra e magari conquistare qualche presenza in più anche nel Milan Futuro.