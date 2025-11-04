Chi è Max Dowman, il 15enne che ha fatto un esordio da record con l’Arsenal in Champions League

Max Dowman in Slavia Praga-Arsenal ha esordito in Champions League. Il giovanissimo centrocampista inglese entrando in campo avendo 15 anni e 308 giorni ha stabilito un record assoluto.

Max Dowman è entrato nella storia della Champions League. Questo ragazzino, anzi questo teenager non ha nemmeno 16 anni ed ha già fatto l'esordio in questa competizione. A 15 anni e 308 giorni è stato mandato in campo da Arteta nel finale di Slavia Praga-Arsenal. Un altro record per questo centrocampista nato nel 2009.

L'esordio in Champions League di Dowman in Slavia Praga-Arsenal

Minuto 73 di Slavia Praga-Arsenal. Il risultato è già blindato, i Gunners sono sul 3-0 (gol di Saka e doppietta del falso nueve Merino) e sanno di aver messo ampiamente le mani sul quarto successo su quattro di questa Champions League, quando Arteta decide di togliere il belga Trossard e di mandare in campo Max Dowman che diventa il calciatore più giovane giocatore di sempre a scendere in campo in questa manifestazione. Per una sessantina di giorni abbondanti ha battuto il record precedente che apparteneva al tedesco Youssoufa Moukoko, che giocò nel 2020 a 16 anni e 18 giorni in Borussia Dortmund-Zenit San Pietroburgo.

Già 5 partite con l'Arsenal per il 15enne Dowman

Un talento purissimo Dowman che lo scorso agosto era diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a giocare in Premier League, entrò nella partita vinta per 5-0 dall'Arsenal sul Leeds, a 15 anni e 234 giorni. Il record appartiene a un altro calciatore dell'Arsenal, Ethan Nwaneri, che esordì nel 2022 a 15 anni e 181 giorni. Un caso che abbiano esordito entrambi con Arteta? Parrebbe di no. Max Dowman è nato il 31 dicembre 2009, quindi ha 15 anni ma vede i 16. Il futuro sembra scritto. Due presenze e un assist in Premier League, due partite in Carabao Cup e ora la quinta partita ufficiale, la prima in Champions League.