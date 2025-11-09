Chi è Massimo Pessina, il portiere del Bologna di 17 anni che ha esordito contro il Napoli

All'ottavo minuto della partita contro il Napoli Lukasz Skorupski alza bandiera bianca, ma a proteggergli le spalle non c'è il suo sostituto Federico Ravaglia: il portiere in seconda del Bologna è infortunato e Vincenzo Italiano non ha altra scelta che concedere tutta la sua fiducia a Massimo Pessina, diciassettenne alla sua prima presenza in Serie A. Sperava di poter esordire in un modo completamente diverso, ma la situazione d'emergenza ha richiesto una soluzione rapida e coraggiosa.

In campo tra la sorpresa di tutti entra il terzo portiere, stellina della Primavera ed eroe dell'Italia Under 17 con la quale ha vinto un Europeo da protagonista. Pessina non ci crede, eppure è tutto vero perché i rossoblù hanno bisogno di lui nel momento più delicato e che segnerà indelebilmente la sua giovane carriera.

Pessina debutta con il Bologna a 17 anni

Nel giorno di Natale ne compirà 18 e alle spalle ha già un po' di strada percorsa con la maglia che indossa da tutta la vita. Pessina è un gigante con i suoi 200 centimetri, uno sfidante all'altezza di Milinkovic-Savic che osserva da lontano nella porta opposta e tra i più giovani si è già ritagliato uno spazio discreto. Il suo esordio non era preventivato, ma l'assenza per infortunio di Ravaglia e il problema fisico improvviso di Skorupski hanno costretto Italiano a fare l'azzardo più grande di tutti e anticipare i tempi per l'ingresso in campo che sarebbe dovuto avvenire in circostanze più favorevoli.

Il giovane portiere era già nel giro della prima squadra, promosso dopo un bellissimo percorso con la Primavera dove però non ha mai vinto nulla, formandosi in un ambiente che lo ha accolto da ragazzino e che gli ha permesso di coltivare il suo sogno. Il suo unico trofeo fin qui però è pesante: lo scorso anno ha portato a casa l'Europeo di categoria con l'Under 17 da protagonista entrando anche nella top 11 del torneo, la prima tappa del suo percorso di crescita che sta continuando a grande velocità. Nonostante la giovanissima età Pessina ha già dimostrato di essere un portiere carismatico, bravo nel gioco con i piedi e affidabile. Non ha fatto una piega quando Italiano lo ha indicato: sguardo fiero, come se non fosse la sua prima volta, specchio di una grande personalità sulla quale il Bologna spera di fare affidamento.