Chi è Marc Guiu del Barcellona: in una notte ha guadagnato mezzo milione di follower su Instagram A Guiu è bastato un gol per esplodere agli occhi del mondo: il nuovo gioiello del Barcellona ha attirato milioni di curiosi dopo lo straordinario gol all’esordio facendo il boom sui social.

A cura di Ada Cotugno

Al minuto 79:15 Marc Guiu ha scritto un pezzo di storia della sua giovane carriera e anche di tutto il Barcellona. Nessuno si aspettava che potesse essere proprio lui a decidere la partita contro l'Athletic, al suo primo pallone toccato al debutto in prima squadra. Sono le stimmate di un predestinato, l'ennesimo venuto fuori dalla cantera blaugrana che si prepara a una rapida ascesa sotto gli occhi di tutta l'Europa.

Allo scoccare del 78:41 è entrato in campo, calzettoni abbassati e sguardo emozionato per la sua prima partita tra i grandi. Guiu non è ancora maggiorenne ma porta addosso i colori del Barcellona da tutta la vita: lo spagnolo nato a Granollers il 4 gennaio 2006 è entrato nel settore giovanile partendo dalla juniores all'età di 7 anni e poco più di un anno fa ha firmato il primo contratto da professionista con il club che ha deciso di puntare tutto su di lui.

La fiducia è stata pienamente ripagata, nel modo più bello e inatteso. Nella storia della Liga solo due giocatori hanno impiegato meno tempo a segnare un gol al debutto – Jorge Galán in 29 secondi e Diego González in 30, contro i 34 di Guiu – ma le statistiche non bastano a definire l'impresa. Il nuovo gioiello del Barcellona è un attaccante puro, un numero 9 dal grande fisico con i suoi 187 centimetri di altezza: potenza, rapidità – inusuale per uno della sua stazza – e grande intuizione sotto la porta sono le grandi specialità della casa che gli hanno regalato il paragone illustre con Robert Lewandowski, giocatore con il quale adesso divide lo spogliatoio.

Tra i suoi grandi idoli però c'è David Villa, una vera icona del calcio spagnolo, che ha assistito da vicino alla nascita di una nuova stella. A 17 anni si è regalato una notte da sogno, anche se quando scende in campo non sembra affatto il suo ragazzino, per il fisico importante sul quale può contare e la determinazione che lo ha portato a giocarsi al sua occasione in prima squadra. D'altronde per lui, nato in Catalogna e da sempre affezionato ai colori blaugrana, non poteva essere scritta una storia diversa.

Una storia breve, durata 34 secondi prima di raggiungere il lieto fine. "Devi pagare una cena da McDonald's", gli ha ricordato sorridente Cancelo subito dopo il gol, forse una promessa nata tra i due per festeggiare un traguardo superlativo, arrivato tra lo stupore generale. Il "nuovo Leandowski" si è assicurato un pezzo di futuro con l'esordio da brividi che potrebbe portare Xavi a fare nuove riflessioni e puntare più spesso su di lui.

Il gol ha avuto un impatto stellare sulla sua popolarità: in poche ore i suoi followers su Instagram sono cresciuti in modo esponenziale, passando da 44.000 prima della partita ai 541.000 registrati intorno a mezzogiorno della mattina successiva, un boom clamoroso di curiosi che vogliono entrare nel mondo di Guiu, fatto di calcio, qualche viaggio e un sogno da coltivare.