L’esordio da sogno di Marc Guiu: entra e segna dopo 33 secondi con il Barcellona In Barcellona-Athletic Bilbao ha fatto l’esordio nella Liga Marc Guiu. L’attaccante classe 2006 a soli 17 anni è entrato in campo e dopo appena 33 secondi ha realizzato il gol vittoria.

A cura di Alessio Morra

Con Xavi in panchina il Barcellona è tornato a vincere la Liga e soprattutto è ritornato a sfruttare e a valorizzare la cantera, che sta nuovamente sfornando baby talenti. L'ultimo a essere stato lanciato è quello che ha fatto l'esordio migliore di sempre. Perché Marc Guiu ha segnato appena 33 secondi dopo essere entrato in campo per la prima volta con i blaugrana.

La Liga è apertissima. Un campionato che vede quattro squadre in pochissimi punti. Davanti l'inedito tandem formato da Real Madrid e Girona, a una lunghezza c'è il Barcellona che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare l'Athletic Bilbao. L'incontro è stato deciso da un gol di Marc Guiu, un giovane calciatore che per ora non è tanto famoso, ma che a vedere l'esordio sembra destinato a una carriera mostruosa.

La partita con l'Athletic è stata durissima per i blaugrana. Unai Simon ha mostrato ancora una volta perché è il titolare della nazionale spagnola. Il portiere basco ha effettuato quattro parate mostruose e ha tenuto a galla i suoi e lo ha fatto fino al 79′. Poco prima era entrato in campo Marc Guiu, un ragazzo nato nel 2006.

Guiu prende il posto di Fermin Lopez, un centrocampista classe 2003 che Xavi ha lanciato in questa stagione. Il centravanti tocca il pallone appena due volte nei 33 secondi successivi e il secondo tocco è quello buono. Tiro e gol. Clamoroso. Un avvio di carriera da professionista favoloso.

Il giovane attaccante, classe 2006, è felicissimo, ovviamente. Una gioia indescrivibile per un gol che ha un peso specifico impressionante. Altrettanto felice in panchina Xavi, che generalmente prova a rimanere con un aplomb britannico, impazzisce di gioia per qualcosa che nemmeno lui, che è da una vita nel calcio, forse aveva mai visto e non aveva nemmeno preventivato per Marc Guiu, che potrebbe tornare in campo anche in Champions mercoledì prossimo.