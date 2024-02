Chi è Gabriele Ciampi, il direttore d’orchestra e compositore italiano che ha arbitrato Messi in MLS Gabriele Ciampi, famoso direttore d’orchestra e compositore italiano, ha arbitrato la partita tra Inter Miami e Los Angeles Galaxy: lo sciopero dei direttori di gara ha costretto la MLS a cercare arbitri nelle categorie minori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Un direttore d'orchestra e compositore italiano che arbitra Messi in Major League Soccer. Lui è Gabriele Ciampi, che è stato chiamato a dirigere la partita tra l'Inter Miami e Los Angeles Galaxy. Perché si è verificata questa situazione?

La nuova stagione di MLS è iniziata con una situazione che è passata praticamente inosservata ai più: è in atto uno sciopero da parte degli arbitri e per questo motivo sono stati chiamati al lori posto direttori di gara delle serie minori. Quando gli spettatori e i tifosi hanno visto entrare in campo un arbitro con i capelli lunghi, cosa non comune, non avrebbero mai pensato di trovarsi davanti ad una persona con un curriculum incredibile come quello di Ciampi.

Per questo ragazzo italiano di 48 anni l'arbitraggio è un hobby e lo ha sempre fatto nelle categorie minori perché la sua vera professione è quella di musicista. Ciampi ha una carriera di successo che negli ultimi anni si è concentrata sulla fusione del linguaggio tradizionale della musica classica con aspetti più popolari.

Diplomato come pianista e direttore d'orchestra al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Gabriele Ciampi, che ha studiato letteratura e cinema, si è stabilito a Los Angeles dal 2012 per completare un master in composizione alla UCLA e si è stabilito in maniera permanente negli USA.

Con l'etichetta discografica Universal Music Group ha pubblicato quattro album: The Minimalist Evolution (2014), In Dreams Awake (2016), Hybrid (2018) e Opera (2020). La sua brillante carriera lo ha portato ad esibirsi davanti a Barack e Michelle Obama alla Casa Bianca, davanti a Papa Francesco in Vaticano, e a comporre opere su richiesta della NASA.

A questa serie di personaggi famosi da incontrare Gabriele Ciampi ha aggiunto Lionel Messi ma in questo caso in una veste non usuale per lui: il 48enne è finito è finito ad arbitrare una partita dell'otto volte Pallone d'Oro e che ha visto protagonisti anche Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suarez.

La partita tra Los Angeles Galaxy e Inter Miami si è chiusa con un pareggio per 1-1, con la rete di Messi nei minuti di recupero che ha pareggiato il vantaggio di Joveljic. Gabriele Ciampi ha estratto anche un cartellino rosso per Marco Delgado al minuto 88.

Dopo aver fatto il Quarto Uomo in Los Angeles FC-Seattle Sounders, Ciampi ha esordito come primo arbitro in LA Galaxy-Inter Miami e avrà molto più chiaro le differenze tra dirigere un'orchestra o 22 calciatori in un campo di calcio.