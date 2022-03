Chi è Clement Turpin, l’arbitro di Italia-Macedonia: i precedenti e il caso sul furto d’identità Il francese Clement Turpin sarà l’arbitro di Italia-Macedonia, semifinale dei playoff di Qatar 2022. Arbitro giovane ed esperto, due volte ha diretto gli azzurri.

A cura di Alessio Morra

Sarà Clement Turpin l'arbitro di Italia-Macedonia, semifinale dei playoff dei Mondiali 2022. La Uefa ha scelto uno dei suoi arbitri migliori per un match così importante. Il francese è un direttore di gara giovane, non ha ancora 40 anni, ma è già molto esperto, ha diretto diverse partite a livello internazionale tra cui anche due incontri della Nazionale azzurra oltre a diverse squadre di Serie A nelle coppe europee. Ad assisterlo Nicolas Danos e Cyril Gringore, al Var Jerome Brisard, Avar Delajod Willy.

Chi è Turpin, l’arbitro di Italia-Macedonia ai playoff dei Mondiali

Turpin è un enfant prodige, a 26 anni era già un arbitro di Ligue 1, nel 2010 (a nemmeno 28 anni) è diventato internazionale. Ci ha messo un po' per fare la scalata, ma si è tolto poi tante soddisfazioni. Turpin ha arbitrato due partite di Euro 2016, è stato arbitro ai Giochi Olimpici di Rio 2016 ed è stato anche selezionato per i Mondiali di Russia 2018 (Uruguay-Arabia Saudita e Svizzera-Costa Rica). Lo scorso maggio ha arbitrato la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United.

Clement Turpin e il caso sul furto d’identità

Turpin qualche anno fa è stato anche suo malgrado coinvolto in un episodio molto spiacevole. Perché l'arbitro francese ha subito un furto d'identità. A nome di Clement Turpin, che di professione fa il giurista, era stata intestata una vettura, con la quale dei criminali hanno più volte effettuato dei carichi di droga, che hanno trasportato dalla Francia al Belgio. Dopo l'ennesimo viaggio la polizia li ha arrestati e ha scoperto che l'auto utilizzata era intestata all'arbitro francese. E in quella macchina vennero trovati anche un Kalashnikov, un lanciarazzi, tre pistole e più di un milione di euro in contati. Turpin naturalmente non sapeva nulla e a L'Equipe disse: "Non vivo a Noisy-le-Sec, non ho appartamenti o castelli, non ho niente a che fare con questo caso".

I precedenti di Turpin con l’Italia e la Macedonia

Il fischietto classe 1982 ha arbitrato due volte l'Italia, che ha vinto in entrambe le occasioni: un'amichevole con l'Uruguay del giugno 2017 (in panchina c'erano Ventura e Tabarez) e un match di Nations League del 2020, 1-0 alla Polonia. Mentre il bilancio con le squadre italiane nelle coppe europee è di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 17 partite. in questa stagione ha diretto in Champions League Villarreal-Atalanta (estraendo ben sei cartellini gialli) e Milan-Porto e in Europa League Spartak Mosca-Napoli La Macedonia del Nord invece Turpin non l'ha mai diretta finora.