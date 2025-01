Chi è Carney Chukwuemeka, la Juventus può prenderlo dal Chelsea: con Maresca solo 5 presenze

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Con l'arrivo di Renato Veiga la Juventus sembra aver aperto un canale di mercato preferenziale col Chelsea. L'arrivo del difensore dai Blues potrebbe infatti aprire a un altro affare tra i due club, ovvero quello che riguarda Carney Chukwuemeka. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, è uno dei nomi che i bianconeri potrebbero valutare per questo finale di mercato. Il centrocampista inglese è in uscita dal Chelsea ma la Vecchia Signora non vorrebbe un'operazione a titolo definitivo ma potrebbe dargli una chance valutandolo fino a giugno.

La Juventus potrebbe infatti prendere in presto il tuttocampista 21enne che può giocare anche come trequartista. Nato in Austria, a Eisenstadt da una famiglia nigeriana, il classe 2003 si porta dietro l'etichetta di "nuovo Pogba" anche se un brutto infortunio ha seriamente rallentato il suo percorso di crescita. Il Chelsea per lui si spinse oltre spendendo qualcosa come 18 milioni di euro acquistandolo nel 2022 dall'Aston Villa, ma da allora non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Da qui l'idea di farlo riemergere in un contesto diverso dai Blues.

Carney Chukwuemeka durante gli allenamenti del Chelsea.

Su Chukwuemeka ci sono anche altri club inglesi ma il club, che vorrebbe lasciarlo partire anche in prestito, potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la Juventus proprio per girarlo in bianconero. Il Chelsea l'avrebbe anche proposto al Milan ma la Juventus, specie dopo l'affare Veiga, potrebbero avere la precedenza. Si tratta di un'operazione che si potrebbe eventualmente concludere solo nelle ultime ore del mercato invernale. Un centrocampista che numericamente potrebbe fare comodo a Motta in caso di eventuale partenza di Fagioli.

Le caratteristiche di Chukwuemeka: centrocampista molto fisico

Ma quali sono le caratteristiche di questo giocatore? Si tratta di un centrocampista alto 185 centimetri e dotato di grande intelligenza tattica oltre a una grande fisicità. Chukwuemeka è uno di quei giocatori rapido di pensiero che potrebbe fare comodo in un gioco armonico e ricco di continui scambi di posizione. In stagione col Chelsea ha totalizzato solo 5 presenze di cui 4 in Conference League e una in coppa ma zero in Premier. In totale per lui solo 130 minuti. Motivo per cui alla Juventus potrebbe mettersi in luce e raccogliere maggiore minutaggio.