Champions League oggi in TV, le partite di ritorno degli ottavi: gli orari e dove vederle La Champions League torna in campo con le partite di ritorno degli ottavi. Due le sfide in programma quest’oggi, martedì 5 marzo ore 21:00: Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-PSG. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Champions League torna in campo con le partite di ritorno degli ottavi. Due le sfide in programma quest’oggi, martedì 5 marzo ore 21:00, che decreteranno già la qualificazione di due squadre ai quarti dell’edizione 2023/2024 della competizione. Il primo match riguarda da vicino l’Italia ed è chiaramente quello tra Bayern Monaco e Lazio. I biancocelesti partono col il vantaggio di 1-0 maturato all’Olimpico nel match d’andata grazie a un rigore realizzato da Immobile.

Sarri affronterà la squadra di Tuchel che anche in campionato non sta vivendo un momento bellissimo visto il pareggio esterno sul campo del Friburgo che frena ulteriormente i bavaresi nella rincorsa al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sempre più lanciato verso il titolo. L’altra sfida in programma è quella tra Real Sociedad e PSG. All’andata i parigini si imposero 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Barcola ma a San Sebastien i padroni di casa vorranno cercare chiaramente l’impresa. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming.

Champions League oggi, le partite di oggi: orari TV

Il programma completo delle partite di ritorno degli ottavi di Champions previste oggi:

Bayern Monaco-Lazio: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Real Sociedad-PSG: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253)

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

Sia Bayern Monaco-Lazio che Real Sociedad-PSG saranno trasmesse ii diretta tv su Sky che detiene i diritti della Champions League. I canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming sull’app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Telecronaca e commento tecnico a cura di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Inoltre la possibilità per tutti i tifosi biancocelesti di seguire la sfida anche in chiaro su Mediaset, Canale 5. Lo streaming in questo caso è garantito sulla piattaforma online di Mediaset Infinity collegandosi alla sezione delle dirette. Real Sociedad-PSG sarà invece visibile su Sky ai canali Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 252. Anche in questo caso lo streaming è garantito sull’app di Sky Go. Maurizio Compagnoni in telecronaca.