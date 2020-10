La Champions League 2020-2021 non è ancora iniziata, ma la Uefa ha già messo in vendita i diritti tv per il triennio 2021-2024. A differenza del passato ci sono tanti pretendenti, oltre a Sky e Mediaset. E secondo alcune indiscrezioni Amazon sembra in pole position per l'acquisto dei diritti delle migliori partite del mercoledì della Champions League. Mentre per gli altri pacchetti la Uefa dovrà decidere tra Sky, Mediaset e DAZN, che dopo essere entrata nel campionato italiano ora vuole trasmettere anche la Champions League.

Amazon Prime Video entra anche nel mercato italiano

Amazon Prime Video con ogni probabilità trasmetterà la Champions League in streaming in Italia dal 2021 al 2024. Il servizio streaming della società americana si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all'asta dalla Uefa, precisamente quello riguardante le migliori partite del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per ogni stagione. Per tutti gli altri pacchetti invece sono in corse le altre tre pretendenti: Sky, DAZN e Mediaset, che dovranno presentare un rilancio entro giovedì 15 ottobre.

Amazan Prime Video secondo alcune indiscrezioni dovrebbe sborsare 80 milioni di euro a stagione per avere l'esclusiva del pacchetto da 17 partite a stagione, che comprende le migliori partite del mercoledì sera. Sky, DAZN e Mediaset sapevano che a questo giro anche il colosso di Jeff Bezos sarebbe stato, nel vero senso della parola, della partita per i diritti della Champions League. Amazon trasmetterà dalla stagione 2021-2022 la Champions League già in Germania, ed è molto attivo in generale nello sport – pochi mesi fa Amazon acquisì i diritti del Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam di tennis – che dal prossimo anno avrà, per la prima volta, la sessione serale, che sarà interamente trasmessa da Amazon.