C'è il Clasico delle stelle tra Real Madrid-Barcellona e Yamal lo giocherà con i denti azulgrana In vista del Clasico di questa sera tra Real Madrid e Barcellona cresce l'attesa da parte dei tifosi e degli stessi protagonisti. Ad animare la vigilia, in attesa di scoprire se riuscirà anche in campo, una delle stelle più attese: Lamine Yamal con una iniziativa particolare che ha già spopolato sui social.

A cura di Alessio Pediglieri

C'è il Clasico di Spagna tra Real Madrid e Barcellona in programma questa sera alle 21:00 in un Bernabeu tutto esaurito. Oltre 83 mila spettatori per godersi il debutto di Mbappé da un lato e di Flick dall'altro e poi tantissime stelle da entrambi le parti. Tra cui Lamine Yamal, il talentuoso ragazzino azulgrana chiamato al confronto generazionale con Vinicius, sempre più possibile prossimo Pallone d'Oro. E ha mostrato a tutti come ha deciso di ribadire il proprio amore per il Barça con una foto già diventata virale sui social.

Cos'ha fatto Yamal ai denti, la scelta che conferma l'amore totale al Barcellona

Giocare, segnare e vincere. a Lamine Yamal già non basta più per ribadire l'assoluto amore per il Barcellona, club in cui è cresciuto, bruciato le tappe e si è consacrato nel panorama internazionale giovanissimo, conquistando anche la maglia della Nazionale maggiore. Così, alla vigilia della partita più sentita di sempre, il derby contro il Real Madrid, il fenomeno azulgrana sta spopolando sui social per una scelta particolare: si è fatto personalizzare le placche dell'apparecchio dentale che porta da sempre, trasformandole nel simbolo del Barca, l'azulgrana. Il tutto ovviamente, in accordo con un importante sponsor per un marchio di gioielli famoso in Spagna ma soprattutto riuscendo a spopolare sul web, esaltando i tifosi dei catalani che sperano nelle sue giocate per continuare a sognare in Liga il primato solitario.

Yamal, il nuovo fenomeno del Barcellona e del calcio spagnolo

Lamine Yamal ha oramai preso possesso in pianta stabile per una maglia azulgrana anche nel Barcellona di Flick confermando che malgrado la giovanissima età (classe 2007, solo 17 anni) di essere una delle certezze del calcio spagnolo da qui ai prossimi decenni. E' stato uno dei giocatori più emozionanti da guardare negli ultimi 12 mesi e non a caso l'estate scorsa, grazie alle sue straordinarie prestazioni con la Spagna agli Europei, ha vinto il premio di miglior giocatore del torneo. E quest'anno è partito altrettanto bene, dominando la scena in Liga nella classifica degli assistman.

Il Clasico Real Madrid-Barcellona, merengues di rincorsa

Nel primo scontro diretto stagionale il Real Madrid di Carlo Ancelotti si ritrova a rincorrere il sorprendente Barcellona di Hansi Flick in vetta alla classifica. I Blaugrana hanno subito finora solo una sconfitta e vinto le altre nove partite disputate fino ad oggi, tenendo il vantaggio sul Real, anche di soli 3 punti. La squadra di Carlo Ancelotti è dietro ma è ancora imbattuta in Liga: una possibile vittoria dei Blancos riaprirebbe ancor più la contesa per il titolo, dove tutte le altre avversarie appaiono già incapaci di contrastarne il dominio.