Cazzotto in faccia ad un avversario, ma c’è un’altra verità: il finale è da applausi Curioso episodio in avvio di una delle partite più divertenti della stagione. Un siparietto curioso diventato virale sui social.

A cura di Marco Beltrami

Siamo sempre più abituati ad assistere a situazioni curiose nel mondo del calcio che diventano poi virali sul web grazie ad alcuni video pubblicati sui social. L’ultimo di questi riguarda un episodio per certi versi sorprendente: brutto colpo a palla lontana da parte di un giocatore ad un suo avversario, ma a sorpresa tutto si conclude senza cartellini e con un sorriso generale.

Chi si aspettava polemiche in realtà è rimasto deluso, visto che l'episodio si è concluso così come è nato. Tutto è andato in scena nel massimo campionato giapponese e in particolare nel confronto tra il Sapporo e lo Shimizu, che sarà ricordato come uno dei più divertenti della stagione. Il motivo è legato al risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa al termine di una girandola di emozioni. Tra i protagonisti il bomber ospite Thiago Santana che ha pareggiato il vantaggio iniziale di Xavier, dando il la poi alla rimonta dello Shimizu che è stato poi a sua volta riacciuffato e superato definitivamente.

Il centravanti brasiliano però ha conquistato la scena in avvio di partita. Dopo un quarto d'ora di gioco, le telecamere hanno immortalato una brutta scena: Santana ha rifilato un vero e proprio cazzotto in pieno volto ad un avversario. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo chiusosi con un nulla di fatto, ecco il colpo proibito del giocatore ospite nei confronti di Shunta Tanaka. Espulsione? Niente di fatto con l'arbitro che ha fatto proseguire il gioco.

In realtà infatti, Santana non voleva affatto commettere una scorrettezza simile. Il sudamericano rammaricato per l'occasione sprecata si è lasciato andare ad un gesto di stizza, con un pugno in aria. Non si è reso conto però della presenza dell'avversario. Subito dopo la botta ecco allora le risate, con Thiago che ha subito abbracciato Shunta scusandosi per l'accaduto. Da segnalare l'eccezionale fair play del calciatore di casa: nessuna reazione da parte sua e nessuna "scenata" a sottolineare il cazzotto ricevuto. Resosi conto dell'involontarietà del gesto di Santana, ha solo accettato le scuse, applausi.