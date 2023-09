Cavani nervoso per una domanda troppo diretta, non si trattiene: “Questo è quello che sembra a te” Cavani infastidito da una domanda dopo il match di Copa Libertadores tra il Boca Juniors e il Palmeiras perde la pazienza con il giornalista.

Edinson Cavani ha deciso di tornare in Sudamerica nella fase finale della sua carriera, accettando la proposta del Boca Juniors. Il centravanti uruguaiano non è riuscito a lasciare il segno nell'ultima partita contro il Palmeiras valida per l'andata della semifinale di Copa Libertadores. Una serata storta per il Matador? Su questo ci sono state divergenze di vedute, con il diretto interessato molto infastidito.

Un Edinson Cavani come non si era mai visto quello che nell'intervista post-match ha sbottato contro il giornalista. Le cose in campo non sono andate come da copione visto che Cavani non è riuscito a trasformare in rete nessuna delle chance avute a disposizione.

In particolare l'ex di Palermo e Napoli ha avuto tre chance per timbrare il cartellino. La prima in avvio di partita quando ha spedito la sfera fuori da buona posizione, la seconda sempre di testa nel finale di frazione e poi a 20′ dal termine quando non ha trovato la deviazione vincente anche a causa dell'intervento provvidenziale di un difensore.

Possiamo parlare di chiare ed evidenti occasioni da gol? Il terminale offensivo che finora ha segnato una sola rete nel 3-1 contro il Platense, ha le idee chiare e infatti di fronte alla domanda del suo interlocutore ha perso la pazienza.

Il cronista subito dopo il fischio finale ha stuzzicato Cavani facendo riferimento alle "tre importanti palle gol fallite". A quel punto ecco che Edinson ha perso il sorriso e infastidito ha risposto: "Quali sarebbero le tre chiare occasioni da rete?" Il giornalista ha ribadito il suo pensiero: "Due colpi di testa e quello dopo il rimbalzo di Weverton".

A quel punto Cavani ha ulteriormente manifestato il suo dissenso: "Pensi che queste palle gol siano state così chiare?". Di fronte alla ferma posizione del suo interlocutore, il centravanti si è arrabbiato: "Questo è quello che sembra a te. In campo le cose non sono così facili come sembrano da fuori. A volte arriva il gol e alle volte no, ma bisogna continuare a lavorare e ad avere fiducia". Un momento di tensione dunque per Cavani a margine di una serata sicuramente da dimenticare.