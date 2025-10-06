Cassano mostra il telefono in diretta: “Quando leggo queste robe qua su Allegri mi fanno vomitare”

Antonio Cassano non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero su Massimiliano Allegri. Nell'ultima puntata di Viva el Fútbol, l'ex calciatore si è soffermato in particolare su alcuni giudizi espressi sull'allenatore del Milan e soprattutto sulla sua presunta capacità di incidere su Luka Modric. FantAntonio, ancora una volta, ha fatto nomi e cognomi, tirando in ballo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Cassano, ennesimo attacco ad Allegri

Per farlo, Cassano ha citato le dichiarazioni del giornalista inviate nei giorni precedenti al compagno di “viaggio” Lele Adani. L’ex calciatore di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Sampdoria, per avvalorare la sua tesi, ha mostrato anche il telefono dove conservava le parole in questione: “Lele, ti ho mandato tutto l’altro giorno perché a te non frega un c…o di determinati personaggi. Quando in Italia si dicono certe robe, io veramente divento matto e vado su tutte le furie".

Attacco frontale a Zazzaroni per le parole su Allegri e Modric

Cassano non usa mezzi termini e si sofferma sulle parole di Zazzaroni in merito ad Allegri e Modric: "Sono andato a sentire le notizie. Il problema è che in Italia continuano a far parlare determinati personaggi, e questo è Zazzaroni. Quando lui dice, per far passare bene Allegri, che è scandaloso come allenatore: ‘Allegri ha cambiato Modric’, questo è uno schifo e ce l’ho qua (mostra il cellulare, ndr). ‘Ed è uno dei pochissimi che sa di calcio’. Questo mi fa vomitare. Poi si mettono lui e altri due o tre scappati di casa ad ascoltare, a sentire cosa dice o cosa non dice. Io non ho problemi a fare i nomi e continuerò a farli".

Entrando nello specifico, il barese ha ribadito ancora una volta di non essere assolutamente d’accordo con Zazzaroni: "Lo scandalo in Italia è questo, che finché avranno spazio questi personaggi… Modric ha vinto sei Champions League, ha vinto un Pallone d’Oro e lui fa passare la storia come se Allegri avesse cambiato Modric. Questa è una roba schifosa e ripeto, ce l’ho qua, l’intervista, perché non la invento. E quando dice che è uno dei pochi che sa di calcio, io al posto di Zazzaroni mi vergognerei".

In conclusione, l’attacco frontale al direttore del Corriere dello Sport: "Questi sono i personaggi che in Italia devono andare fuori dai coglioni. Perché lo scandalo più grande è che questo sta nella televisione di Stato, che fa tutt’altro, e continua a prendere i soldi dal Corriere dello Sport. Quando lui dice che io non lo stimo… quando lo vedo lo saluto, non ho problemi, lo conosco da 25 anni. Ma se uno dice delle ca..te, io glielo dirò in faccia. Non ho problemi". Ennesimo capitolo, dunque, dell’attacco di Cassano ad Allegri. E non solo…