Cassano ha visto un miracolo guardando l’Atalanta: “Pessina è una cosa improponibile” Antonio Cassano ha sottolineato alla sua maniera i meriti di Gasperini, nonostante un’Atalanta un po’ indietro in classifica in Serie A. Giudizi perentori su diversi calciatori nerazzurri.

A cura di Marco Beltrami

Tra gli argomenti più caldi dell'ultimo week-end calcistico, c'è anche quello relativo al periodo non troppo fortunato in Serie A dell'Atalanta. Le tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, le ultime due di fila contro Napoli e Sassuolo, hanno complicato i piani Champions di Gasperini. Ora il quarto posto dista 11 punti, con un match da recuperare, e le speranze di qualificarsi al massimo torneo continentale potrebbero passare dalla vittoria dell'Europa League. Si è discusso del momento della Dea anche alla Bobo TV, con Antonio Cassano che si è soffermato in particolare sulla rosa a disposizione del Gasp.

Se da un lato l'Atalanta ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni, soprattutto in avanti, dall'altro il valore della rosa non è eccezionale come quello delle big. È quello che lascia intendere l'ex calciatore barese quando si sofferma in particolare su alcuni giocatori nerazzurri. A detta di Cassano Gasperini ha fatto un mezzo miracolo, valorizzando oltre ogni aspettativa diverse pedine che altrove hanno fatto fatica. L'analisi di FantAntonio si sofferma in particolare su un calciatore, ovvero Matteo Pessina. In questo caso specifico, oltre al mister dell'Atalanta, grandi meriti anche di Roberto Mancini che ha permesso al centrocampista di diventare campione d'Europa.

Cassano ha espresso la sua opinione in modo come al solito, molto diretto. A suo dire Pessina senza l'aiuto dei due allenatori in questione difficilmente giocherebbe nel campionato di Serie A: "Pessina che roba è? È una cosa improponibile. Penso e dico: cavolo, l’Atalanta ha fatto con questo dei risultati clamorosi. Gasperini ha fatto diventare giocatore anche questo. Mancini ha fatto diventare campione europeo e capocannoniere. Allora io dico, cavolo questi sono allenatori di prima scelta, clamorosi. Pessina senza Gasperini e Mancini farebbe fatica a giocare in Serie A".

Ma Pessina non è l'unico giocatore della formazione bergamasca che a detta di Cassano farebbe fatica altrove. Alla lista ci sono da aggiungere altri 3 calciatori migliorati dalla cura Gasperini: "Gasp ha dei giocatori… Djimsiti… cioè fa giocare questa roba qua. Ha rivoluzionato e rimesso in pista Zappacosta che per 3-4 anni non si sapeva dove andava e non giocava mai. Pezzella giocava in Serie B, faceva fatica e ora gioca titolare nell’Atalanta e viaggia anche lui. Rispetto per l’Atalanta ma voglio vedere Gasperini in un top club, voglio vederlo con giocatori di livello".

Da un lato dunque una carezza per Gasperini, dall'altra una stoccata a questi protagonisti dell'Atalanta. Anche per questo Cassano si augura che presto arrivi l'occasione giusta per l'allenatore, con una panchina di un top club che gli metta a disposizione una rosa top: "Fagli fare quello che lui vuole, sperando che lui trovi empatia. Non è semplice perché ha 60 anni e un carattere particolare, ma immaginiamo quello che fa con giocatori che hanno empatia con lui e gli dicono ‘andiamo nel fuoco con te'".