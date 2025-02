Cassano distrugge Inzaghi dopo la sconfitta con la Juve: “L’Inter sembrava la Sammartinese”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nel pieno del suo stile Antonio Cassano non usa mezze misure per commentare la sconfitta dell'Inter contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato. Il KO nel derby d'Italia è stato deludente e non tutti hanno capito i cambi di Simone Inzaghi che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione: dopo un ottimo primo tempo i nerazzurri sono crollati, facendosi scivolare dalle mani la partita e anche il possibile sorpasso al Napoli al primo posto della classifica.

Per questo l'ex calciatore durante il corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol, il programma che conduce assieme a Lele Adani e Nicola Ventola, ha accusato duramente l'allenatore per le scelte che ha compiuto nel secondo tempo e che, a suo modo di vedere, hanno compromesso una vittoria che fino all'intervallo sembrava più che meritata.

Cassano attacca l'Inter e Inzaghi

Tra il primo e il secondo tempo c'è un abisso evidente che ha cambiato le sorti della partita. Nella prima parte l'Inter è stata propositiva, coraggiosa e capace di creare tante occasioni, tutti aspetti che nella ripresa sono svaniti lasciando campo libero alla Juventus che ha saputo approfittare della preziosa occasione. Per questo Cassano è stato molto severo con i nerazzurri: "Se il primo tempo finisce 4 o 5 a 0, l'Inter porta a casa la partita facilmente. Non meritava di perdere, poi lo devo spiegare Inzaghi cosa è successo nel secondo tempo perché la Juve sembrava il Barcellona dei vecchi tempi e l'Inter la Sammartinese".

Poi l'ex giocatore si è agganciato alle parole di Mkhitaryan che ha provato a spiegare i problemi dell'Inter, adducendo a un senso di superiorità che fa posare tutta la squadra sugli allori anche durante le partite più difficili: "Mkhitaryan parla poco ma parla giusto, è un supercampione per cui nutro tanta stima. E dice la verità quando sostiene che sono i più forti, ma ora il rischio è che l'Inter vinca solo uno Scudetto in quattro stagioni".