Cassano distrugge Dzemaili per quello che ha detto in telecronaca: “Per me questo è schifoso”

A cura di Paolo Fiorenza

Nell'ultima puntata dell'anno di ‘Viva el Futbol', Antonio Cassano ci è andato giù duro con un suo ex collega, col quale si sono incrociati sui campi fino a qualche anno fa: Blerim Dzemaili. L'opinionista barese ha usato parole molto pesanti nei confronti del 38enne ex centrocampista svizzero, che oggi lavora a Sky Sport come seconda voce nelle telecronache. Proprio un parere espresso sul conto di Dusan Vlahovic durante la telecronaca di Juventus-Fiorentina – in cui Dzemaili faceva la spalla tecnica di Andrea Marinozzi – ha fatto esplodere Cassano, che ha adoperato termini come "schifoso" e "scandaloso".

Vlahovic contrastato da Ranieri durante Juventus-Fiorentina

"Marinozzi, che è bravo a fare le telecronache e lo ascolto con piacere, chiede a Dzemaili: ‘Blerim, mi dici cosa ne pensi della prestazione di Vlahovic?' La Juve vinceva 2-1, stavano applaudendo, lui dice: ‘Meritatissimi applausi, ha fatto una partita molto positiva'. Per me è schifoso questo – ha attaccato Cassano, rivolgendosi poi a Ventola che conosce personalmente Dzemaili – Non è che devi stare lì per leccare il culo, per non dire niente, per avere 2-3000 euro per fare la seconda voce. Per me questo è scandaloso. Io devo lottare, noi dobbiamo lottare perché tanta gente non deve stare lì a tenersi il posto. Noi vogliamo gente competente, è una roba inguardabile. Sarà tuo amico Nick? E non me ne frega un cazzo".

L'arbitro Mariani a colloquio coi calciatori dopo aver sospeso il match per i cori razzisti a Vlahovic

Al che Ventola ci ha scherzato su, provando nel contempo a difendere l'ex calciatore del Napoli ("adesso mi chiamerà, lui è uno…"), ma Cassano non è arretrato di un passo, aprendo anzi un altro fronte di critica nei confronti di Dzemaili, per non aver detto nulla quando la partita tra Juve e Fiorentina è stata sospesa per i cori razzisti dei tifosi viola nei confronti dello stesso Vlahovic: "E poi io mi aspetto, dopo lo schifo che è venuto fuori di quello che hanno detto a Vlahovic, chi se non meglio di lui – perché è straniero – possa prendere e dire: ‘Io mi dissocio', a dire pure una parola. Ha parlato solo Marinozzi. Ci vuole gente competente, con i coglioni. A Sky, siccome è la televisione migliore in Italia, ci vuole questa gente qua, altrimenti Ventola vai te con Dzemaili all'Hollywood…".