Cassano boccia la mossa Inter: “Non posso presentarmi con Zapata, l’erede di Lukaku è un altro” “Nel momento in cui do via Lukaku, io non posso presentarmi con Zapata, serve un giocatore con lo stesso status”: Antonio Cassano boccia senza mezzi termini il nome più caldo per la sostituzione del belga ed invece suggerisce all’Inter il profilo giusto. “Ha un anno di contratto ed a livello economico puoi andarlo a prendere”, è il messaggio a Marotta ed Ausilio.

A cura di Paolo Fiorenza

Salvo nuovi colpi di scena indotti dalla durissima contestazione dei tifosi dell'Inter verso la famiglia Zhang, la proprietà cinese del club nerazzurro sembra ormai aver deciso di accettare l'offerta ‘irrinunciabile' del Chelsea per Romelu Lukaku: si parla di 120-130 milioni cash, ovvero il record assoluto di incasso per la Serie A. A questo punto Marotta ed Ausilio si ritroveranno con l'obbligo immediato – siamo già ad agosto inoltrato – di sostituire l'attaccante belga con un bomber all'altezza o che comunque sia di prima fascia.

Il nome dell'atalantino Zapata è il più gettonato, ma non tutti ritengono il colombiano in grado di non far rimpiangere Lukaku. Chi non farebbe mai l'operazione è Antonio Cassano, come sempre senza peli sulla lingua nell'esprimere le proprio opinioni nell'abituale appuntamento della Bobo TV su Twitch: "Lukaku può piacere o non piacere, ma ha fatto tantissimo per l'Inter, ha vinto lo Scudetto essendo tante volte decisivo. Allora devi andare a prendere un giocatore più o meno dello stesso status: nel momento in cui do via Lukaku, io non posso presentarmi con Zapata".

Cassano dà allora un suggerimento alla dirigenza nerazzurra, lui il nome giusto ce l'ha: "Vlahovic lo prendo adesso, perché è forte, però non so cosa succederebbe nel passaggio dalla Fiorentina all'Inter. Io devo andare a prendere in questo momento per far rimanere l'Inter competitiva un giocatore di un certo livello, che ha uno status almeno europeo. A me è venuto in mente un giocatore che mi piace tanto e che l'anno prossimo va a scadenza di contratto, che ha uno status importante ed è Lacazette. Ovviamente potrà essere più o meno di Lukaku, però ha uno status dove ha giocato tanto a Lione ed ha fatto molto bene, all'Arsenal quando ha giocato ha fatto bene. È un giocatore che adesso è un po' in difficoltà, perché a volte gioca esterno, altre volte centravanti, ma ha un anno di contratto ed a livello economico puoi andarlo a prendere. Lacazette è l'unico di un certo status che può arrivare all'Inter".

L'attaccante francese, 30 anni compiuti lo scorso maggio, viene da una stagione in cui ha comunque messo a segno 17 reti in 43 presenze con i Gunners. È sicuramente un giocatore importante e nel pieno della carriera, ma non è detto che strapparlo all'Arsenal sia così facile come pensa Cassano. Il consiglio intanto lui lo ha dato…