Cassano affrontato fuori dalla scuola da una mamma: “Abbiamo il vaccino per la stupidità?” Brutta avventura per Antonio Cassano: il barese era andato a prendere i propri figli a scuola, una mamma lo ha affrontato a muso duro.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo la grande paura in seguito all'aggravarsi dei sintomi da Covid e al conseguente ricovero ospedaliero, Antonio Cassano è tornato a casa e sta bene. L'ex fantasista della Nazionale azzurra ha già ripreso le sue partecipazioni alla Bobo TV, raccontando nei dettagli cosa ha sofferto, i dolori nelle ossa, la febbre e i tremolii, i 6 chili persi in 20 giorni.

Il barese è uno dalla lingua sciolta, pure troppo secondo sua moglie Carolina Marcialis, visto che la sua loquacità schietta può portare a momenti spiacevoli come quelli vissuti l'altro giorno dalla coppia in una situazione che doveva essere di tranquilla quotidianità, ovvero andare a prendere i figli a scuola. Il racconto è della stessa Marcialis, che in un paio di storie su Instagram spiega cosa è accaduto.

Il punto di partenza è una domanda rivolta alla 30enne pallanuotista su cosa ne pensi circa le posizioni dei no vax: "Allora, è un argomento scomodo… ma visto che ho una mia opinione te la dico… credo che ognuno sia libero di vaccinarsi o meno, non sono io che posso giudicare le scelte di una persona… certo che lanciare la monetina rischiando di morire o avere la monetina vincente per vaccinarsi e sapere di prenderlo asintomatico o comunque in forma lieve, lascio a te la risposta su cosa è meglio fare… detto ciò, a proposito di questo invece vi racconto cosa ci è successo oggi a scuola…".

La Marcialis, che è stata anche lei in isolamento tra fine e inizio anno dopo aver contratto il Covid ed aver sviluppato una polmonite ("sono guarita a casa"), racconta cosa è accaduto alla famiglia Cassano: "Oggi io e mio marito siamo andati a prendere i bambini a scuola e una mamma si è messa a fare una piazzata davanti ad altre persone dicendo ad Antonio di non essere vaccinato… ecco credo che la cosa grave sia questa… la gente che giudica, che parla senza sapere, che sente, legge cose e non capisce un cazzo…".

La moglie di Fantantonio passa al contrattacco "Il problema è: ok per il Covid abbiamo il vaccino ma per la stupidità?! Ecco questo mi spaventa… mi spaventa che i miei figli possano crescere in un mondo di gente invidiosa, cattiva, che se può sputare sentenze lo fa! Volete sapere com'è finita la storiella?! Io e Antonio siamo stati in silenzio (anche perché in una scuola di suore mi pareva male far scendere il cielo)… ma in macchina purtroppo ho insaccato Antonio… perché lui è limpido e parla sempre in buona fede e dà troppa confidenza alle persone e quando ti trovi a fare chiacchiere da bar (del tipo ‘ho paura del vaccino non voglio farlo', cose che penso abbiamo detto tutti all'inizio!!) devi stare attento con chi parli perchè ti ritrovi che hai detto che non lo fai e addirittura sei un NoVax… ecco la cosa che più mi spaventa è questa… l'ignoranza, l'invidia e la cattiveria!".

Insomma, povero Cassano… dopo la scenata della mamma pro vax davanti a tutti, si è beccato anche la ramanzina della moglie in macchina. La cosa importante è che l'intera famiglia stia bene ora e che il peggio sia alle spalle.