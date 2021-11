Caso Belenenses, timore in Portogallo: i 13 positivi al Covid hanno contratto la variante Omicron Paura in Portogallo a seguito del focolaio scoppiato in casa del Belenenses. Dietro ai casi positivi al Covid nella squadra portoghese ci sarebbe la variante Omicron. Lo ha comunicato l’Istituto Nazionale di Sanità.

A cura di Fabrizio Rinelli

Paura in Portogallo a seguito del focolaio scoppiato in casa del Belenenses. Il club portoghese era sceso ugualmente in campo nell'ultimo weekend contro il Benfica nonostante la squadra fosse stata decimata da ben 13 calciatori positivi al Covid più altri membri dello staff. In campo solo 9 giocatori prima che la gara venisse sospesa definitivamente poiché il Belenenses si era ridotto a giocare con soli 6 giocatori nel secondo tempo con il punteggio di 7-0 per il Benfica. Ebbene dietro ai casi positivi al Covid nella squadra portoghese ci sarebbe la variante Omicron.

Le analisi in laboratorio hanno rivelato come i giocatori fossero stati contagiati dal nuovo ceppo sudafricano. A rivelarlo è stato l'Istituto Nazionale di Sanità che ha sottolineato come si tratti dei primi casi della nuova variante rilevati in Portogallo. Già sabato scorso, a poche ore dalla gara, c'era il sospetto che il tutto fosse partita dalla positività di uno dei calciatori che si era recentemente recato in Sudafrica, il difensore Cafu Phete, per gli impegni con la propria nazionale.

In Portogallo c'è dunque tanta paura poiché questo potrebbe essere uno dei primissimi casi di trasmissione locale del virus al di fuori dell'Africa meridionale. In questo momento tutti coloro che sono stati in contatto con i calciatori positivi sono stati messi in isolamento, indipendentemente dallo stato di vaccinazione o dall'esposizione a possibili contagi, e saranno sottoposti a tampone. La situazione in questo momento è sotto controllo ma è chiaro che in Portogallo non si placano le polemiche per la gara che il Belenenses ha dovuto comunque giocare nonostante una situazione di questo tipo. Ovviamente anche i calciatori del Benfica adesso devono fare tamponi e sottoporsi ai protocolli dopo lo spezzone di partita che è stato giocato.