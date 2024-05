Casertana-Juventus Next Gen dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Casertana e Juventus Next Gen si affrontano per la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. La sfida tra le squadre di Cangelosi e Brambilla si giocherà oggi, sabato 18 maggio alle 20:30 allo stadio Pinto di Caserta con diretta TV e streaming su Sky.

I bianconeri di Massimo Brambilla devono ribaltare la sconfitta per 1-0 patita nel match d'andata di martedì ad Alessandria: per i campani ha deciso un gol di Alessio Curcio nei minuti finali della gara del Moccagatta. Le due squadre hanno dato vita ad una sfida tiratissima nel primo confronto e sarà così, con molta probabilità, anche nel return match.

Partita: Casertana-Juventus Next Gen

Dove: stadio Alberto Pinto, Casera

Quando: sabato 18 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go

Competizione: playoff Serie C

Dove vedere Casertana-Juventus Next Gen in diretta tv

Casertana-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Per assistere alla sfida basterà sintonizzarsi al canale Sky numero 254 (previo abbonamento). Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita su Rai Sport.

Casertana-Juventus Next Gen, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Casertana e Juventus Next Gen sarà visibile in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go per i soli abbonati. Basterà scaricare su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento al canale 254.

Serie C, le probabili formazioni di Casertana-Juventus Next Gen

Cangelosi non cambierà il 4-2-3-1 con Montalto unico attaccante con Carretta, Curcio e Tavernelli a svariare sulla trequarti. Brambilla si affida a Guerra riferimento offensivo con Sekulov e Nonge alle sue spalle.

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Damian, Toscano; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. All. Cangelosi.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Nonge; Guerra. All. Brambilla.