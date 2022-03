Carrizo nella storia, primo contratto da professionista a 14 anni: “È un onore per me” Maximo Carrizo è diventato il più giovane giocatore a firmare un contratto da professionista in MLS a soli 14 anni. Firma fino al 2027 con opzione per un’altra stagione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il sogno di Maximo Carrizo diventa realtà. A soli 14 anni ha firmato il suo primo contratto da professionista in Prima Squadra. Il giovane centrocampista ha compiuto 14 anni solo nella giornata di ieri. Un classe 2008 che il New York City si è voluto assicurare mettendo a segno un colpo sensazionale. È il pi giovane ad aver firmato un contratto del genere in MLS battendo anche il precedente record dell'attaccante Axel Kei del Real Salt Lake, che ha firmato il suo primo contratto a 14 anni e 15 giorni nel gennaio 2022.

La scorsa stagione Carrizo ha giocato negli U15 MLS Next Playoffs e all'inizio di quest'anno è stato convocato dalla squadra nazionale giovanile degli Stati Uniti U15. Dopo aver impressionato con il Westchester, a nove anni Carrizo ha partecipato a un campo estivo dei New York City nel 2017. Di Manhattan, ma di origini argentine, Maximo è entrato a far parte dell'Academy dei New York City nel 2018 dopo essere stato preso proprio dal Westchester. Il New York City è affiliato con il Manchester City e non è detto che questa mossa possa portare un giorno Carrizo direttamente in Premier.

Un acquisto importante per la squadra in cui ha militato anche Andrea Pirlo prima di appendere le scarpette al chiodo: "È un onore per me e la mia famiglia fare la storia della MLS diventando il giocatore più giovane della Lega a firmare un contratto in Prima Squadra – ha detto – Questo è un club incredibile con persone fantastiche, vorrei ringraziare tutti per aver creduto in me e per avermi aiutato a fare il passo successivo nella mia carriera".

Il club statunitense ha voluto fortemente credere in questo giovane centrocampista che ha mostrato grandissime capacità nel settore giovanile del club tanto da fargli firmare un contratto fino al 31 dicembre 2027 con opzione per un altro anno. L'intenzione dei New York City è quella di mostrare la forza dell'Academy e iniziare a far crescere talenti all'interno del proprio vivaio lasciando così la linea degli ultimi anni che ha visto la MLS accontentarsi solo di acquistare calciatori importanti ma ormai al termine della propria carriera.