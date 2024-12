video suggerito

Carol Oliveira muore a 22 anni cadendo da un grattacielo, il fratello registra tutto per sbaglio Carol Oliveira, giocatrice di futsal brasiliana, è morta cadendo nel vuoto in patria. Un tremendo incidente per l’atleta, distratta dallo smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Una tragedia scuote il panorama del calcio a cinque brasiliano. Carol Oliveira, ragazza di 22 anni, che sembrava avere tutte le carte in regola per affermarsi nel mondo del futsal ha perso la vita a causa di un incidente causato a quanto pare dalla distrazione. Quella che per tutti era "Caroline" infatti è deceduta dopo essere caduta da un edificio di 22 piani a Santa Catarina.

A confermare la tremenda notizia è stato il club in cui militava, ovvero il Centro di Tijucas con un comunicato divulgato sui social: "La società in questo triste momento di lutto si augura che Dio accompagni e consoli i cuori della sua famiglia e dei suoi cari". Per la ragazza che non c'è stato nulla da fare, visto che è morta sul colpo. A quanto pare l'atleta della squadre femminile di calcio indoor si trovava in compagnia del fratello sul tetto di un palazzo situato a Balneário Camboriú.

Stava registrando un video dall'eliporto, per immortalare il panorama e caricarlo sui suoi profili social quando non si è resa conto dell'assenza della balaustra, cadendo nel vuoto. La sua morte dunque è legata alla distrazione causata dal cellulare, con i suoi occhi che erano puntati sullo schermo, secondo la CNN Brasile. Nessun dubbio su come sono andate le cose anche perché a sostegno della ricostruzione c'è anche un video realizzato involontariamente dal fratello.

Quest'ultimo infatti stava a sua volta registrando un video, quando senza volerlo ha immortalato proprio il momento della caduta di Carol. Il ragazzo ovviamente è sotto shock per l'accaduto, dopo aver vissuto in prima persona l'incidente mortale della sorella. Tanti i messaggi d'affetto per la famiglia Oliveira da parte di compagne, colleghe e avversarie. Un destino davvero beffarlo