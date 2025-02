video suggerito

Caressa chiede ai Friedkin rispetto per la storia della Roma: "L'errore più grande che potessero fare" Fabio Caressa, intervistato dalla CBS, ha attaccato duramente i Friedkin e i chiede rispetto per la storia della Roma: "Hanno un modo diverso di fare business, più vicino alla NBA che al calcio".

A cura di Vito Lamorte

Fabio Caressa chiede ai Friedkin rispetto per la storia della Roma. Il noto giornalista di Sky è stato intervistato alla trasmissione CBS Sports Golazo e tra i tanti temi trattati ha parlato anche della proprietà della società giallorossa, puntando il dito nei loro confronti con parole molto dure: "Le proprietà americane devono tener conto della storia e delle eredità delle squadre. Hanno un modo diverso di fare business, più vicino alla NBA che al calcio. Ma non siamo abituati a questo, siamo molto legati sentimentalmente ai club. Detto ciò in Italia abbiamo fallito a livello di business e il loro può essere il modo giusto. Ma devono stare attenti all’eredità e alla storia. La Roma è un club con una storia importante, in una città storica".

Caressa ha manifestato la sua idea di quanto compiuto dai Friedkin e di come la proprietà americana debba cambiare approccio per il prossimo futuro per evitare di ripetere gli errori visti nel recente passato.

Caressa chiede ai Friedkin rispetto per la storia della Roma

L’anchorman di Sky ha detto la sua sull’esonero di Daniele De Rossi: "Per esempio la cacciata di De Rossi, che è una bandiera della Roma, credo sia stato un grande errore e prendere un allenatore come Juric, che non ha nulla a che fare con la tradizione della Roma, penso fosse il più grande errore che loro potessero compiere".

Sulla scelta di richiamare Claudio Ranieri in panchina, Caressa si è espresso così: "Con Ranieri hanno compiuto la scelta giusta. Credo che i proprietari statunitensi dovrebbero lavorare insieme, perché solitamente, anche se hanno lo stesso punto di vista, quando si ritrovano nei grandi uffici non lavorano davvero insieme".

Caressa su Ancelotti: "Penso che sia l'uomo giusto"

Nelle scorse settimane è stato fatto spesso il nome di Carlo Ancelotti come prossimo allenatore della Roma anche se, al momento, non ci sono ancora conferme in questa direzione. Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sulla possibilità che l'attuale tecnico del Real Madrid possa sedere sulla panchina giallorossa il prossimo anno: "Penso che sia l'uomo giusto".