Caos totale in Valenciennes-Sochaux: partita sospesa, i tifosi provano ad invadere il campo

Momenti di tensione in Valenciennes-Sochaux quando poco prima del 90′ i tifosi di casa hanno provato l’invasione sul terreno di gioco per protestare contro i propri giocatori. Di fronte alla rabbia ultrà non è servito a nulla il cordone di protezione degli steward: gara sospesa.

Ancora scene di tensione nel calcio francese, in una settimana caratterizzata da diversi tafferugli che hanno coinvolto soprattutto in Ligue 2, teatro di nuove intemperanze durante la partita tra Valenciennes e Sochaux allo Stade du Hainaut, valida per la 14a giornata, interrotta nei minuti di recupero dall'arbitro Benjamin Lepaysant: i tifosi di casa hanno più volte provato a invadere il terreno di gioco, iniziando una serie di corpo a corpo con gli steward.

Nonostante l'intervento dello speaker dello stadio, non c'è stato nulla da fare: i tifosi hanno continuato a protestare fino a provocare alcuni scontri con gli steward che hanno provato ad arginare a bordocampo la rabbia degli ultrà. Alla fine non c'è stata altra scelta di fermare tutto anche se mancavano solamente alcuni secondi prima del fischio finale, malgrado lo stesso direttore generale del Valenciennes, Yoann Godin, ha provato a fare da intermediario.

Cos'è successo al 90′ di Valenciennes-Sochaux: il tentativo di invasione, gara sospesa

Mentre la loro squadra era in svantaggio per 1-0 contro il Sochaux, i tifosi del Valenciennes hanno lasciato i loro posti per andare a esprimere la loro rabbia a bordo campo iniziando a insultare i propri giocatori, con il visibile intento di provare a invadere il terreno di gioco. L'arbitro del match ha così improvvisamente interrotto il gioco, portandosi a ridosso delle due panchine, confrontandosi con i dirigenti e parlando con i responsabili della Lega. Dopo un veloce conciliabolo, con il tentativo di far calmare gli animi anche attraverso comunicati dello speaker, si è deciso di fermare tutto per salvaguardare la sicurezza dei giocatori.

Il terreno di gioco vuoto, con i tifosi a bordo campo che si scontrano con il cordone degli steward

Cosa accade dopo l'interruzione: possibile vittoria a tavolino del Sochaux

Dopo la lunga interruzione, i giocatori del Sochaux sono comunque usciti di nuovo dal tunnel per applaudire, da lontano, i propri sostenitori giunti in zona e adesso potrebbero aggiudicarsi una vittoria per 3-0 a tavolino. Un colpo pesante per il Valenciennes: ha vinto solo una delle ultime otto partite e si trova al 13° posto in classifica, piena zona retrocessione.