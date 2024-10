video suggerito

Cantona si scaglia contro lo United per il licenziamento di Ferguson: “Li butto tutti in un sacco di me**a” Eric Cantona si è scagliato contro il Manchester United per il licenziamento di Sir Alex Ferguson dopo quasi 40: “Che mancanza di rispetto. È totalmente oltraggioso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eric Cantona si è scagliato contro il Manchester United per il licenziamento di Sir Alex Ferguson dopo quasi 40 anni nei quadri del club. Una notizia che ha spiazzato tutti, in un momento già difficile per i Red Devils: Sir Jim Ratcliffe, CEO di INEOS, ha annunciato allo storico allenatore la fine del suo contratto di ambasciatore

L'ex calciatore dello United non ha preso bene la notizia e sui social ha commentato in maniera durissima questa decisione della sua vecchia squadra: "Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto ciò che vuole al club fino al giorno della sua morte. Che mancanza di rispetto. È totalmente oltraggioso. Sir Alex Ferguson sarà il mio capo per sempre! E io li butto tutti in un grande sacco di merda!".

Ferguson lascerà il ruolo di "ambasciatore" del Manchester United

Nelle scorse ore una notizia ha sconvolto il mondo del Manchester United: Sir Alex Ferguson lascerà il suo ruolo di "ambasciatore" del club alla fine della stagione. Fonti del club hanno confermato alla Bbc che l'allenatore di maggior successo nella storia dei Red Devils, grazie ai suoi 13 titoli di Premier League, due Champions League, cinque FA Cup e quattro Coppe di Lega, non farà più parte della società ma sarà sempre il benvenuto all'Old Trafford e la decisione è stata presa amichevolmente in seguito a una conversazione diretta tra l'ex manager scozzese e il comproprietario Sir Jim Ratcliffe la scorsa settimana.

Leggi anche Lo United taglia fuori Sir Alex Ferguson dopo 38 anni: annullato il contratto da ambasciatore

Ferguson ha ricevuto una somma multimilionaria dallo United dal suo ritiro da allenatore nel 2013. Da quel momento l'82enne tecnico scozzese ha svolto il ruolo di ambasciatore globale e direttore del club. È stato un habitué delle partite dei Red Devils e mantiene un posto nel box dei dirigenti.

Dopo 38 lunghi anni, 27 dei quali passati in panchina a creare la storia di questa squadra, Sir Alex Ferguson diventerà a tutti gli effetti un semplice tifoso del Manchester United. Se all'interno della società piace questa scelta, ma a Cantona questa decisione non è andata giù per niente.