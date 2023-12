Cannavaro vicino alla sua nuova esperienza da allenatore: si ritroverebbe Balotelli in squadra Fabio Cannavaro è in trattativa per diventare il nuovo allenatore dell’Adana Demirspor. In Turchia l’ex capitano dell’Italia campione del mondo 2006 si ritroverebbe in squadra Mario Balotelli.

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabio Cannavaro è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Adana Demispor. Il club turco avrebbe avviato i contatti con l'ex capitano dell'Italia campione del mondo 2006 che ha vissuto la sua ultima esperienza sulla panchina del Benevento nella passata stagione in B. I campani sono poi retrocessi in Lega Pro e Cannavaro non ha avuto nessuna offerta degna di nota nel corso della scorsa estate. Ora per lui sul tavolo arriva la proposta dell'Adana che ha avuto anche Vincenzo Montella come allenatore prima della sua esperienza da Ct della Turchia.

Il club sta infatti trovando il sostituto di Patrick Kluivert e secondo Sky avrebbe pensato proprio a Cannavaro. Trattative in corso per l'ex difensore e pallone d'oro che potrebbe iniziare in questo modo la sua settima esperienza estera da allenatore dopo quelle sulle panchine di Al-Ahli, Guangzhou (in due occasioni), Al-Nassr, Tianjin e della nazionale cinese. Nell'Adana Demirspor però, Cannavaro si ritroverebbe soprattutto in squadra Mario Balotelli il quale ha fatto ritorno lì dopo l'esperienza poco felice al Sion in Svizzera.

Fabio Cannavaro a Prime prima di Real Madrid-Napoli nelle vesti di opinionista.

L'Adana Demirspor sta dunque portando avanti i contatti con Fabio Cannavaro che nelle scorse settimane era stato anche accostato al Napoli. Prima dell'esonero di Rudi Garcia si era infatti parlato proprio dell'ex capitano dell'Italia come nuovo allenatore degli azzurri campioni d'Italia in carica. Aurelio De Laurentiis ha poi optato per Walter Mazzarri facendo tramontare quella che però sembrava essere solo una suggestione o una supposizione. Oggi può avere la possibilità di ripartire invece dalla Turchia.

Leggi anche Il destino tragico del Sudafrica campione del mondo di rugby: è morto il quinto giocatore

Cannavaro nella sua precedente esperienza fu annunciato come nuovo allenatore del Benevento a settembre 2022 al posto dell'esonerato Fabio Caserta. In terra sannita prese la squadra a metà classifica, con 7 punti ma a metà ottobre presentò le dimissioni, che vennero poi respinte dal club. L'esonero arriverà invece a febbraio 2023 insieme al direttore sportivo Pasquale Foggia, avendo raccolto 16 punti in 17 partite. Un campionato chiuso poi nel peggiore dei modi dal Benevento con la retrocessione a fine stagione.