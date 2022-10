Cancelo sbaglia e ci mette la faccia: si prende tutte le colpe per la sconfitta del City Joao Cancelo ha commesso un errore che è risultato decisivo per la sconfitta del Manchester City in casa del Liverpool: l’ex Inter e Juve dopo il fischio finale si è assunto tutta la responsabilità con i suoi compagni.

A cura di Vito Lamorte

Joao Cancelo è stato il protagonista in negativo della super sfida tra Liverpool e Manchester City. Il laterale portoghese della squadra campione d'Inghilterra è finito, suo malgrado, nell'azione che ha deciso la partita e lo ha fatto perché ha compiuto una scelta sbagliata in fase difensiva e nel momento cruciale della sfida.

Sul rilancio con i piedi di Alisson, l'ex calciatore di Inter e Juventus è rimasto uno contro uno con Mohamed Salah nella sua metà campo e ha provato ad anticipare l'attaccante egiziano: il suo tentativo, però, è stato reso vano dal numero 11 dei Reds, che ha protetto benissimo il pallone con il corpo evitando il suo intervento e con un controllo fantastico si è aperto la strada verso la porta avversaria.

Il suo errore, arrivato con la Kop alle spalle, è risultato decisivo per il risultato finale e lui stesso è stato ripreso dopo il fischio finale mentre abbraccia Phil Foden e dice: "È colpa mia".

Questa situazione ha portato alla vittoria della squadra di Jurgen Klopp, che ha posto fine all'imbattibilità che durava dall'inizio della Premier League per i campioni in carica ed è già la seconda affermazione in questa annata per i Reds dopo il Community Shield. La squadra di Pep Guardiola ha giocato la solita gara di concentrazione e intensità ma è mancata la zampata in zona gol.

Pep Guardiola ha ammesso che non è stato solo Cancelo a sbagliare in occasione del gol subito ma son stati commessi diversi errori, citando anche Kevin de Bruyne nel post-partita: "Abbiamo subito gol per un errore perché non abbiamo seguito la transizione. Alisson ha giocato veloce, Kevin non lo ha seguito e Joao ha perso il duello. È sempre difficile contro Salah per il modo in cui usa il corpo. Questo è una cosa che dobbiamo imparare per le future partite contro il Liverpool, ma il modo in cui abbiamo giocato, la prestazione e il coraggio sono stati fantastici".

La sconfitta ha lasciato il Manchester City al secondo posto ma ora sono 4 i punti di distacco dall'Arsenal, che domenica ha vinto la nona partita sulle dieci giocate e sta imprimendo un grande ritmo alla sua marcia in vetta alla classifica dopo anni di difficoltà.