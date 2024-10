video suggerito

Cambiaso racconta cosa vuol dire oggi fare il calciatore: “A volte è opprimente, sei in un frullatore” Andrea Cambiaso ha spiegato cosa vuol dire oggi fare il calciatore. L’esterno della Juventus si è raccontato in un’intervista: “È opprimente, a volte e 24 anni sei dentro un frullatore, sotto stress”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Andrea Cambiaso è diventato un elemento centrale nella Juventus di Thiago Motta. Lanciato da Massimiliano Allegri e oggi protagonista in bianconero e anche con la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, l'esterno bianconero si è raccontato al Corriere dello Sport parlando del suo presente, passato e futuro. Periodi di tempo che lui vorrebbe trascorrere solo alla Juventus anche in virtù di un contratto attivo fino al 2029. Le lusinghe del Real Madrid fanno piacere ma Cambiaso fa capire di essere concentrato su altro mostrandosi come un giocatore atipico ai tempi di oggi.

"Ho fame e ho voglia di arrivare – spiega Cambiaso -. Se penso alla strada fatta e a dove sono arrivato mi gira la testa". Cambiaso ha poi spiegato dal suo punto di vista cosa significhi oggi fare il calciatore con dei ritmi così frenetici: "Fare il calciatore è opprimente, a volte – spiega -. A 24 anni sei dentro un frullatore, sotto stress, costretto a crescere ben oltre i tuoi ritmi naturali". Il discorso di Cambiaso è tutt'altro che banale, anzi, è serio e assolutamente da affrontare come tematica: "Il rischio di farsi del male in modo autolesionistico c’è e non va sottovalutato”.

Andrea Cambiaso con la maglia della Nazionale Italiana.

Cambiaso ha parlato di tanti argomenti riguardanti la Juve, i nuovi arrivati, e ha scherzato sul fatto di aver comprato se stesso, Vlahovic e Di Gregorio al fantacalcio. Poi torna sull'argomento serio riguardante proprio la figura del calciatore ai giorni d'oggi: "Forse a 24 anni mi considerano più maturo della mia età perché il calcio ti sbatte sotto i riflettori che sei ancora un ragazzino – spiega l'esterno della Juventus -. Non ti dà l'opportunità di sbagliare e ti fa crescere in fretta". E il livello di maturità di Cambiaso è assolutamente tangibile in campo.

Cambiaso non ama social e videogiochi: "Preferisco leggermi qualche libro"

Il giocatore della Juventus è concentrato sul campionato con l'imminente sfida contro la Lazio che teme tantissimo al pari del Napoli anche se vede ancora l'Inter avanti come favorita per lo Scudetto. Cambiaso si sta dimostrando un calciatore d'altri tempi che oggi non ama utilizzare i social e giocare ai videogiochi: "Non li condanno, sono passatempi utili per evitare di farti fare delle sciocchezze – spiega il giocatore bianconero che chiude -. Personalmente però preferisco giocare a golf e leggermi qualche libro per rilassarmi un po'".