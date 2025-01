video suggerito

Cambia l'arbitro di Roma-Lazio alla vigilia del derby: perché Guida non potrà dirigere la partita A meno di 24 ore dal derby di Roma l'AIA ha annunciato la sostituzione dell'arbitro: sarà Pairetto a dirigere Roma-Lazio di domani sera dopo il forfait di Guida.

A cura di Ada Cotugno

Marco Guida era stato designato per dirigere il delicatissimo derby tra Roma e Lazio, ma alla vigilia della partita la FIGC ha comunicato un cambio di programma: il fischietto della sezione di Torre Annunziata è indisponibile e la sfida dell'Olimpico è affidata alle mani di Luca Pairetto. Una sostituzione forzata, dato che l'arbitro campano ha subito un problema fisico nella giornata di oggi e non riuscirà a recuperare in tempo per essere in campo nel derby.

Pairetto sostituisce Giuda per il derby

È stata una sostituzione lampo, comunicata oggi dall'AIA che ha annunciato la nomina di Pairetto come arbitro di Roma-Lazio. La partita era stata affidata inizialmente a Guida, ma oggi l'arbitro ha subito un piccolo problema fisico che gli richiederà qualche giorno di stop prima di tornare a svolgere il suo lavoro. La comunicazione ufficiale è arrivata a meno di 24 ore da una partita delicatissima: "Si comunica che l’arbitro Marco Guida designato per la gara Roma-Lazio, valida per 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto".

Al posto del campano ci sarà quindi Luca Pairetto, un arbitro che in carriera ha diretto soltanto un derby di Roma: per trovare l'unico precedente bisogna andare indietro fino al 15 maggio 2021, un 2-0 in favore dei giallorossi arrivato grazie ai gol di Mkhitaryan e Pedro (che all'epoca vestiva la maglia dei rivali). Sarà quindi la seconda volta per lui, un'occasione improvvisa di arbitrare una delle partite più sentite in Italia.

L'arbitro della sezione di Nichelino rappresenta l'unica novità all'interno della terna arbitrale che resta tutta confermata dopo il forfait di Guida. Pairetto sarà aiutato dai guardalinee Alassio e C. Rossi, mentre Chiffi sarà il quarto uomo. In sala VAR invece ci saranno Mazzoleni coadiuvato dall'AVAR Pezzuto.