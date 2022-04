Cambia la classifica della Serie B a tre giornate dalla fine: penalizzata la Reggina La classifica del campionato di Serie B è stata stravolta. A tre giornate dal termine e con tutto ancora da decidere, la Reggina ha subito una penalizzazione pari a 2 punti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La classifica del campionato di Serie B cambia a poche giornate dalla fine. All'interno di una delle stagioni più equilibrate ed entusiasmanti degli ultimi anni con almeno 6 squadre pronte a sfidarsi fino all'ultimo turno per un posto in Serie A, il Tribunale federale nazionale della Figc ha comunicato di aver sanzionato la Reggina. Il club calabrese ha ricevuto infatti due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il Tribunale ha inoltre disposto 45 giorni di inibizione per l'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club, Luca Gallo.

La società, così come comunicato dalla Federazione, era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio scorso, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti da versare ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021. La Reggina non aveva comunque comunicato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. A tre giornate dalla fine del campionato di Serie B cambia dunque la classifica.

Come cambia la classifica di Serie B

A questo punto la classifica del campionato di Serie B subisce una netta variazione. Con due punti in meno rispetto all'attuale classifica, la Reggina si porta a 45 punti rispetto ai 47 precedenti. Un colpo che comunque non è così grave per la squadra amaranto che resta ben lontana dalla zona calda della retrocessione distante ben 20 punti (la terzultima è il Vicenza cin 25 ndr). Nell'ultimo turno la Reggina ha anche battuto il Lecce 1-0.

Cremonese 66; Lecce 65; Monza 64; Benevento 63; Pisa 63; Brescia 62; Ascoli 58; Frosinone 55; Perugia 52; Cittadella 48; Ternana 48; Reggina 45 (-2 punti) Parma 45; Como 44; Spal 35; Alessandria 32; Cosenza 28; Vicenza 25; Crotone 22; Pordenone 17 (retrocesso in Serie C)

Nelle settimane precedenti i legali della Reggina si erano mossi per spiegare nel dettaglio alla Covisoc le motivazioni di questo ritardo. Era però apparso subito improbabile che la sanzione non venisse applicata soprattutto in questo campionato. Sono da escludere al momento ulteriori sanzioni mentre appare al sicuro la permanenza in Serie B dei calabresi anche per la prossima stagione.