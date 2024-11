Camarda segna sempre ed è decisivo anche con l’Under 19: rigore con il cucchiaio e l’Italia vince

video suggerito

A cura di Alessio Morra

A livello giovanile l'Italia continua a ottenere splendidi risultati e continua a segnare con l'Under 19 Francesco Camarda, che prosegue a essere implacabile. Gli azzurrini grazie a un gol del baby bomber del Milan hanno ottenuto la qualificazione all'Europeo di categoria in programma nel prossimo mese di giugno. Vince pure l'Under 20 guidata da Corradi, che nello staff ha pure Leonardo Bonucci.

Camarda segna con il cucchiaio con l'Under 19

La squadra guidata dal tecnico Bollini ha battuto 1-0 la Grecia e chiude così a punteggio pieno il girone di qualificazione all'Europeo che si terrà in Romania nel mese di giugno. Camarda è stato ancora determinante. All'87' l'episodio che decide l'incontro. Fallo di Polykratis su Seydou Fini, scuola Genoa, rigore netto. Dal dischetto Camarda con il cucchiaio batte il portiere avversario Beleris. L'Italia passa in tandem al Montenegro. Per l'attaccante classe 2008 è il secondo gol consecutivo, ed è il quinto in otto partite con la nazionale Under 19.

Vince anche l'Under 20 di Corradi: poker alla Romania

L'Italia al Viola Park batte 4-1 la Romania e continua il percorso di avvicinamento al Mondiale di categoria. I gol sono stati realizzati da Bakoune (Milan), Lipani (Sassuolo), Kofler (Sudtirol) e Anghelé (Juventus Next Gen). Trica a segno per i romeni. L'Italia è impegnata nell'Elite League, un mini campionato che gioca contro alcune delle nazionali più forti. Gli azzurrini sono al secondo posto.

Queste le parole del c.t. Corradi: "Avevamo preparato bene la partita, sulla loro pressione, trattandosi di un avversario molto fisico. Poi le cose sono andate diversamente come tipo di sviluppo della gara, ma siamo stati bravi a creare il presupposto della palla libera per giocare bene e dare ritmo nella fase di possesso. Questo è un bel gruppo, con carattere e qualità: i nuovi si sono integrati subito bene e non è banale esordire con la maglia della Nazionale".