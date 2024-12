video suggerito

Camarda entra dalla panchina e stravolge il Milan: in 4 minuti sfiora il gol e fa segnare Abraham Camarda straordinario in Champions League contro il Milan, entra e cambia tutto: prende una traversa ma si trasforma in un assist per la vittoria dei rossoneri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Camarda è il vero gioiello del Milan in questa stagione, l'arma segreta di Paulo Fonseca da utilizzare quando la situazione si mette in salita. Ha soltanto 16 anni ma quando indossa la maglia rossonera sembra un veterano e non ha paura neanche del palcoscenico della Champions League, il più prestigioso mai calcato nella giovanissima carriera. Contro la Stella Rossa il suo ingresso in campo cambia tutto e permette alla squadra di trovare una vittoria fondamentale per il cammino in Europa.

Strepitoso Camarda, entra dalla panchina e fa vincere il Milan

La partita era diventata piuttosto complicata dopo il pareggio della Stella Rossa che aveva rovinato i programmi del Milan. Dopo aver sciupato tanto nel corso del primo tempo e aver perso anche Alvaro Morata per infortunio, i rossoneri sembravano destinati allo 0-0 che avrebbe interrotto la striscia di tre vittorie consecutive in Champions. All'83' Fonseca ha deciso di giocarsi la carta Camarda per dare una sferzata all'attacco ma forse non avrebbe mai immaginato i risultati.

Il giovane attaccante ha impiegato appena 4 minuti per diventare decisivo: all'87' legge alla perfezione l'azione del Milan e si fa trovare al posto giusto al momento giusto per mandare il suo colpo di testa verso la porta. Un tiro insidioso che viene deviato dal portiere sulla traversa per un soffio ma che si trasforma in un assist perfetto per Abraham che era appostato proprio lì a due passi e non fa fatica a segnare il gol del 2-1.

Leggi anche Abraham salva il Milan in Champions contro la Stella Rossa: resta vivo il sogno degli ottavi

Il suo ingresso in campo ha cambiato tutto per i rossoneri che hanno trovato la vittoria grazie al suo immenso carattere. Ha soltanto 16 anni ma in una manciata di minuti ha trascinato la sua squadra verso la vittoria inventandosi due azioni pericolose quasi dal nulla. Camarda approfitta alla perfezione di tutti i minuti che gli vengono concessi e continua a sgomitare per trovare più spazio in una squadra che sembra tagliata appositamente per lui, nonostante la giovane età e l'inesperienza che fin qui non sono state affatto un fattore negativo neanche in Champions.