Calzona esalta la prova del Napoli al Meazza: “All’Inter abbiamo concesso solo dieci minuti” Francesco Calzona ha parlato al termine della gara pareggiata dal suo Napoli contro l’inter nel finale. Il tecnico degli azzurri ha spiegato: “Abbiamo concesso solo dieci minuti all’Inter”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Calzona ha parlato al termine della gara pareggiata dal suo Napoli contro l'Inter nel finale. Il gol di Juan Jesus ha rovinato la festa ai nerazzurri che pensavano di cancellare con una vittoria la cocente eliminazione rimediata in settimana in Champions contro l'Atletico Madrid agli ottavi. La rete di Darmian aveva illuso la squadra di Simone Inzaghi ma i ragazzi di Calzona hanno dimostrato tanto cuore e soprattutto spirito di sacrificio:

"Abbiamo messo qualità, siamo stati in partita fino all'ultimo, abbiamo concesso solo dieci minuti all'Inter e sappiamo bene che siamo distanti in classifica ma siamo venuti a Milano e non abbiamo concesso niente – spiega – Ci abbiamo provato fino all'ultimo, è stata dura, l'Inter ti mette alle corde, loro hanno delle combinazioni nello stretto importanti ma forse ci è mancata lucidità sotto porta ma penso che questa squadra si sia ritrovata". Il tecnico partenopeo guarda il bicchiere mezzo pieno: "Dovremmo allenarci di più per eliminare quel gap".

Juan Jesus ha consentito alla squadra di Calzona di pareggiare contro l'Inter.

La ricetta vincente per fare meglio in questo finale di stagione passa chiaramente anche dai nuovi acquisti: "Le vicissitudini di quest’anno hanno influito sulla crescita di questi ragazzi che venendo anche da campionati stranieri non sono stati favoriti ma credo che da qui alla fine ci torneranno utili – ha spiegato – Abbiamo fatto solamente 7 allenamenti di squadra fra preparazione partita, recupero e ci siamo allenati poco, avremmo bisogno di allenarci di più per limare quel gap che ancora c’è. Magari dalla ripresa cercheremo di mettere dentro qualcos’altro".

A Calzona viene poi chiesto cosa succederà ora con la Slovacchia durante la pausa delle Nazionali: "A Napoli rimane uno staff di cui ho piena fiducia, abbiamo collaboratori tecnici molto bravi e io sono molto tranquillo, con pochi giocatori saranno principalmente allenamenti fisici per chi rimane a Napoli – conclude Calzona – Ho tanta fiducia nei ragazzi, non sono preoccupato poi però ho le immagini del drone per cui posso seguire tranquillamente in tempo reale".