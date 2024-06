video suggerito

Calzona dimentica il Napoli nel giorno di Conte: vince con la Slovacchia dopo due mesi di buio L'ex allenatore del Napoli Francesco Calzona ritrova il sorriso dopo due mesi senza vittoria: la sua Slovacchia batte San Marino in amichevole, con i Titani che non vincono da oltre 20 anni.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura con il Napoli è ormai messa alle spalle: Francesco Calzona può concentrarsi soltanto sulla Slovacchia e sul cammino a Euro 2024 che lo vedrà protagonista. Con gli azzurri ha vissuto due mesi di inferno prima di lasciare la panchina ma si è consolato con la vittoria della sua nazionale nel test amichevole contro San Marino, una partita giocata per prepararsi al meglio agli Europei.

E per la prima volta dopo due mesi l'allenatore ha ritrovato il sapore della vittoria. L'ultimo trionfo con il Napoli risaliva al 4-2 contro il Monza dello scorso 7 aprile: da allora sono passati quasi 60 giorni per ritrovare di nuovo il sorriso, nel giorno di Antonio Conte in azzurro, questa volta però nel ruolo di commissario tecnico e con la sua nazionale.

Calzona torna alla vittoria dopo due mesi

Non sono stati momenti facili per lui che con il Napoli ha attraversato una grande tempesta. Succeduto a Walter Mazzarri, a sua volta rimpiazzo di Rudi Garcia, Calzona è stato scelto come traghettatore per concludere la stagione ma non si è tolto particolari soddisfazioni nei mesi trascorsi in panchina.

Alla fine non è riuscito a portare gli azzurri in Europa e ha salutato senza particolare calore da parte del pubblico che ha cercato di dimenticare il prima possibile la pessima annata dei partenopei. Alla fine ha salutato tutti con sette partite senza vittoria e per vedere il primo trionfo ha dovuto aspettare il rientro in Slovacchia.

La Slovacchia di Calzona batte San Marino

A dare coraggio al commissario tecnico e ad aiutarlo a voltare pagina ci ha pensato la sua nazionale che ha vinto l'amichevole contro San Marino per 4-0. Una gara a senso unico per la Slovacchia che ha dominato in ogni zona del campo e che si prepara nel migliore dei modi per l'avventura degli Europei dove arriva come una delle possibili sorprese.

I Titani continuano la loro striscia di partite consecutive senza vittoria e il KO contro la nazionale di Calzona è l'ultimo di una lunghissima lista. San Marino infatti non vince da 138 partite, vale a dire da oltre 20 anni.