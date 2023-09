Calvario Pogba alla Juve, nuovo infortunio a Empoli: è successo sotto gli occhi di Allegri Paul Pogba si è nuovamente infortunato durante Empoli-Juventus. Tutto è successo sotto gli occhi di Massimiliano Allegri che ha poi annunciato il suo stop in diretta tv a fine partita: “Ha sentito una fitta”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La serata della Juventus a Empoli sembrava perfetta. I bianconeri hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Danilo e Chiesa cancellando finalmente il ricordo della gara dello scorso anno. Prima della sfida al ‘Castellani' fu ufficializzata infatti alla squadra di Allegri la penalizzazione che ha poi estromesso la Vecchia Signora dalla Champions 2023/2024. L'unica nota si pensava potesse essere solo il rigore fallito da Vlahovic che di fatto ha frenato la sua continuità in zona gol dopo le reti messe a segno nelle prime due uscite stagionali contro Udinese e Bologna.

E invece a fine partita è successo l'imprevedibile. Allegri manda in campo Paul Pogba nel secondo tempo e il francese sembra subito illuminare la manovra di gioco dei bianconeri. Classe, eleganza e padronanza del campo la fanno subito da padrona. Il francese segna anche un gol di pregevole fattura con un tiro di destro al volo ma l'arbitro annulla per precedente posizione di fuorigioco di Vlahovic. Ma è a fine partita che c'è la doccia fredda per il Polpo e per i tifosi bianconeri: Allegri annuncia che Pogba si è di nuovo infortunato a fine partita.

Pogba in azione al Castellani contro l’Empoli.

È lo stesso tecnico bianconero, dopo essersi presentato ai microfoni di Sky e DAZN, a comunicare cosa sia accaduto al centrocampista francese. Quando gli chiedono di Pogba e di un possibile infortunio del giocatore, Allegri risponde: "Non sappiamo niente, ha sentito una fitta dietro ma vediamo domani e dopodomani – ha spiegato – Peccato perché aveva fatto una buona partita". Un ennesimo stop dopo una stagione, quella passata, in cui praticamente non è mai sceso in campo svolgendo quest'anno una preparazione del tutto particolare, a volte anche a parte. Pogba aveva infatti iniziato il ritiro una settimana prima dei compagni alla Continassa ma nonostante questo aveva comunque avuto qualche acciacco durante i primi allenamenti col gruppo. Allegri ha centellinato le sue presenze in campo e questa sera sperava di poterlo rilanciare definitivamente.

La smorfia di dolore di Pogba subito dopo aver sentito una fitta.

Il giocatore invece a fine partita, quando tutti i compagni erano a festeggiare sotto la curva bianconera, si è allontanato con lo staff medico per farsi visitare. Il suo infortunio l'ha visto in diretta durante la partita Allegri stesso. Le immagini mostrate hanno infatti messo in evidenza il momento in cui Pogba, nel tentativo di strappare palla a un avversario, fa una scivolata e una volta in piedi si nota subito come sentisse un fastidio. Il tecnico bianconero lo guarda e il francese ricomincia comunque a giocare ma un po' più avanti rispetto alla sua posizione iniziale pur di non far rimanere la squadra in dieci nei minuti finali. Per qualcuno sembra che Pogba entri in campo non tranquillo, pensando più a non farsi male che alla partita in sé. Un problema per la Juventus con uno dei suoi giocatori più rappresentativi che domani si sottoporrà a esami ulteriori per capire la reale entità di questo ennesimo infortunio.