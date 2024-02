Calhanoglu viene bendato e condotto in un luogo sconosciuto: è la sua festa a sorpresa La moglie di Hakan Calhanoglu ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno del calciatore dell’Inter, che ha appena compiuto 30 anni. Il turco è stato bendato e condotto in un luogo che non conosceva: poi è arrivato il boato degli invitati, tra cui i compagni in nerazzurro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si parla dei meriti di Simone Inzaghi nella cavalcata in questa stagione dell'Inter, attualmente in testa alla classifica con sette punti di vantaggio sulla Juventus, non si parla mai troppo – dandola ormai per acquisita – della clamorosa trasformazione di Hakan Calhanoglu in uno dei migliori registi d'Europa, da mezzala che era, dopo la partenza di Brozovic. Un'interpretazione del ruolo arricchita da una capacità di inserimento e realizzazione superiore a quella del croato trasferitosi all'Al Nassr di Ronaldo, come testimoniano i 9 gol segnati nelle prime 22 giornate di campionato. Insomma il capitano della nazionale turca si è davvero meritato la festa a sorpresa organizzata dalla moglie per il suo 30simo compleanno.

Hakan Calhanoglu con la moglie Sinem

Calhanoglu ha compiuto gli anni lo scorso 8 febbraio, ma l'Inter due giorni dopo sarebbe stata impegnata all'Olimpico contro la Roma – match vinto per 4-2 – e dunque non era possibile in alcun modo distrarsi pensando a feste o simili. Ma i preparativi già erano stati fatti ed era tutto apparecchiato per quello che poi è accaduto all'indomani, ovvero la festa a sorpresa andata in scena in un locale prenotato dalla moglie per l'occasione, documentata con numerose storie degli invitati sui social.

Una delle foto pubblicate sui social che mostrano la festa del calciatore dell'Inter

In uno di questi video, si vede l'ex milanista entrare nel locale bendato, tenuto per mano dalla moglie Sinem, sposata nel 2017, mentre tutti vengono invitati al silenzio. Poi la compagna gli toglie la benda e in quel momento esplode il boato dei presenti, tra cui ovviamente la parte del leone l'hanno fatta i compagni in nerazzurro, sono ben visibili e scatenati i vari Barella, Pavard, Sommer e Dumfries.

Hakan Calhanoglu in azione nel diluvio in Roma-Inter

Un momento di grande relax, più che meritato per tutta la compagine nerazzurra, che in campionato finora ha perso solo una partita – in casa contro il Sassuolo – ed è in corsa anche in Champions League, dove la settimana prossima affronterà l'Atletico Madrid a San Siro nella gara di andata degli ottavi, con l'ambizione non nascosta di fare strada nella competizione. Con un Calhanoglu così, sempre più padrone della squadra, sembra un'impresa possibile: per i bookmakers Hakan e compagni sono leggermente favoriti nel doppio confronto con la formazione del Cholo Simeone.