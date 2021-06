Hakan Calhanoglu ha salutato il Milan dopo il suo discusso passaggio all‘Inter con il quale ha sostenuto le visite mediche questa mattina. Nel frattempo è arrivato anche il comunicato ufficiale dell'Inter per il passaggio del trequartista turco in nerazzurro a parametro zero. Finisce nel peggiore dei modi l'avventura dell'ex Bayer Leverkusen con il Milan che non è riuscito a raggiungere l'accordo economico per il rinnovo del giocatore. Calhanoglu e il suo entourage chiedevano a Maldini e Massara un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, il Milan non ha offerto più di 4. Ecco perché l'Inter, approfittando dello stallo nella trattativa e con il contratto di Calhanoglu in scadenza il prossimo 30 giugno, ha accelerato i discorsi con il suo agente proponendo un ricco ingaggio da 5 milioni più bonus per i prossimi 3 anni con opzione per il quarto.

I dettagli saranno resi noti dall'Inter nel momento in cui sarà depositato in Lega il contratto del giocatore. Nel frattempo Calhanoglu ha voluto salutare i tifosi del Milan con un video pubblicato sul proprio account Instagram con su scritto: "Grazie di tutto". Le immagini delle sue prodezze in rossonero hanno raccolto più insulti che parole distensive. I tifosi hanno scaricato tutta la propria rabbia commentando in malo modo il suo ‘tradimento' al Milan. "Vergognati" è stata la parola più diffusa tra i commenti diretti al calciatore turco.

Calhanoglu è reduce da un campionato importante con il Milan iniziato nel post lockdown del 2020 e durata fino a buona parte della stagione successiva in cui il giocatore si è distinto realizzando gol e dispensando assist ai compagni. Il perno della squadra di Stefano Pioli che in quel 4-2-3-1 giocava da trequartista alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

All'Inter il giocatore turco, protagonista di un Europeo a dir poco disastroso con la Turchia (0 punti nel girone A), sarà utilizzato nella posizione in cui Simone Inzaghi faceva brillare Luis Alberto nel 3-5-2 di partenza, marchio di fabbrica del tecnico piacentino. L'annuncio ufficiale è atteso a breve ma l'addio di Calhanoglu di certo non lascerà indifferenti i tifosi rossoneri nel derby della prossima stagione. La bordata di fischi sembra essere inevitabile.