Calhanoglu pubblica la foto della gamba martoriata: è il segnale che i tifosi dell’Inter aspettavano

Contro il Venezia Hakan Calhanoglu torna a disposizione dell'Inter. Deciderà Simone Inzaghi se farlo giocare o preservarlo ancora in vista di Arsenal e Napoli. Intanto il turco mostra sui social la sua gamba con un messaggio chiaro: "Primo allenamento fatto"

A cura di Alessio Pediglieri

Hakan Calhanoglu ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi dell'Inter: il centrocampista turco che è assente per infortunio è pronto per il grande rientro in vista della sfida di domenica sera contro il Venezia a San Siro. Ancora non si sa se Simone Inzaghi lo schiererà come titolare ma di certo ci sarà: a conferma una fotografia relativa all'ultimo allenamento effettuato venerdì pomeriggio, che mostra una gamba martoriata da botte e graffi.

La foto pubblicata da Calhanoglu: il segnale del ritorno

Solo tre parole "First training done": primo allenamento fatto. Tanto è bastato al popolo nerazzurro per tornare a sognare di rivedere in mezzo al campo il giocatore più determinante dell'intera rosa di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu. Che potrà avvenire già in vista del match di San Siro di domenica alle 20:45 quando arriverà ospite il Venezia e sarà l'ultimo atto prima dello scontro diretto tanto atteso con il Napoli capolista, del 10 novembre. Il turco ha voluto accendere gli animi pubblicando la fotografia della sua gamba, visibilmente martoriata dal duro allenamento: un paio di graffi, qualche contusione. A significare che è tornato ed è pronto a ridare il tutto per tutto alla causa interista.

L'infortunio di Calhanoglu, cosa si era fatto il centrocampista

Il regista turco si era fermato a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Inter, lo scorso 20 ottobre, creando un grande vuoto nella zona nevralgica del campo dove non ha sostituti naturali, gettando in piena emergenza il reparto su cui Simone Inzaghi spesso ha costruito i propri successi. Calhanoglu aveva accusato un problema di natura muscolare, poi identificato dagli esami in un'elongazione agli adduttori come da comunicato ufficiale: "Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". L'infortunio lo ha costretto a saltare in totale 2 gare, contro lo Young Boys in Champions e il derby d'Italia con la Juventus.

Come sta Calhanoglu e chi recupera Inzaghi in vista di Venezia

Contro il Venezia domenica sera, Calhanoglu andrà sicuramente in panchina. Poi deciderà Simone Inzaghi se inserirlo in corsa per ridargli confidenza con una partita in vista degli impegni più delicati sia di Champions League (contro l'Arsenal) e di campionato (la sfida al Napoli). Contro i lagunari Inzaghi recupererà anche Aslani – che potrebbe sostituire proprio il turco – e Acerbi tornato anche lui a lavorare in gruppo e che sarà regolarmente convocato. Nell'Inter anti Venezia potrebbe essere tempo anche di turn over: tra i pali scalpita Martinez, in attacco Taremi potrebbe fare rifiatare Lautaro con Zielinski dal 1′ al fianco di Frattesi e Mkhitaryan in mediana. Anche per Barella possibile panchina, con Dumfries-Dimarco sulle fasce.