Calhanoglu impietrito al rigore di Lautaro, la mano sul volto prima della gioia: una reazione da vero tifoso Calhanoglu è rimasto impietrito durante l'esecuzione del rigore di Lautaro Martinez contro il Monaco: il centrocampista turco si portato la mano sul volto e ha esultato dopo un brivido di paura. Una reazione da vero tifoso.

A cura di Vito Lamorte

Hakan Calhanoglu ha assistito dalla tribuna alla vittoria dell'Inter sul Monaco, che ha dato alla squadra nerazzurra il quarto posto nella classifica del girone unico della Champions League 2024-2025. Il centrocampista turco è ancora fermo ai box dopo l'infortunio nel derby di Supercoppa e forse potrebbe rientrare tra i convocati per la stracittadina di domenica: non ci sono ancora certezze in questo senso ma le percentuali di vederlo a disposizione di Inzaghi, almeno per andare in panchina.

Il calciatore nerazzurro è stato protagonista di un episodio in occasione del rigore calciato da Lautaro Martinez, che ha sbloccato il risultato e spianato la strada alla vittoria dell'Inter: Calha è rimasto impietrito per il modo in cui il suo capitano ha scelto di battere il tiro dagli undici metri e ha avuto una reazione da vero tifoso. Attimi di paura prima della gioia per il gol.

Calhanoglu impietrito al rigore di Lautaro contro il Monaco

Hakan Calhanoglu è il primo rigorista dell'Inter e, da questa stagione, quando non c'è lui solitamente è Zielinski a portarsi sul dischetto: in assenza di entrambi l'incombenza cade su Lautaro Martinez, che dopo aver fallito in diverse occasioni si è fatto da parte per lasciar spazio a chi è più freddo di lui dagli undici metri.

Contro il Monaco sia Calha che Zielinski non c'erano, e così è toccato al Toro di Bahia Blanca calciare il penalty: la conclusione del numero 10 è tutt'altro che irresistibile e il tiro centrale di Lautaro era stato quasi intercettato da Majecki, che non è riuscito a reagire con forza alla conclusione potente del capitano nerazzurro.

Un modo di calciare il rigore che ha provocato più di qualche brivido sulla schiena dei presenti allo stadio Meazza, e ai tifosi a casa: anche Calhanoglu l'ha vissuta allo stesso modo, un briciolo di paura, quando il portiere sembrava sulla traiettoria, prima della gioia, ovvero dopo aver visto la palla in rete.

Lautaro Martinez ha completato la sua serata con altre due reti, portandosi a casa il pallone per la tripletta tra le ovazioni dei tifosi e con il premio di MVP assegnato dalla UEFA in tasca. Un'altra nottata magica per il Toro.