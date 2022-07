Calciomercato Roma, proposto Icardi dal PSG: ma lui si mette di traverso Mauro Icardi alla Roma è l’ultima proposta fatta ai giallorossi da parte del PSG. Dialoghi anche con José Mourinho, ma c’è un problema: l’imposizione dell’attaccante argentino.

A cura di Fabrizio Rinelli

Perché Mauro Icardi resta al PSG nonostante gli sia stato detto chiaramente che non rientra nei piani dei parigini? Le risposte sono diverse, ma andiamo con ordine. L'argentino era stato acquistato dal club francese nell'estate del 2019 quando prese il giocatore in prestito con diritto di riscatto esercitato poi l'estate successiva, nel 2020, per 50 milioni di euro più 8 di bonus. All'interno del contratto era presente anche una "clausola Italia": se il Psg avesse infatti venduto Icardi in Serie A entro maggio 2021, ai nerazzurri sarebbero andati altri 15 milioni di euro. Situazione che invece non si è concretizzata nonostante ci fosse stata a più riprese la sensazione di poterlo vedere tornare vestendo la maglia della Juventus.

I bianconeri hanno poi virato su Vlahovic a inizio 2022 mollando completamente la pista Maurito che a questo punto è rimasto al PSG senza problemi. Il nuovo progetto tecnico, l'addio di Pochettino e l'arrivo di Galiter, hanno però sbarrato completamente il futuro di Icardi in Francia. Finito nella lista degli "indesiderabili", una sorta di esubero di lusso, l'argentino resta in attesa che qualcuno gli trovi una sistemazione, ma senza fretta alcuna.

D'altronde, con le porte della Nazionale quasi sempre chiuse e l'appeal debole di altri club, il contratto attuale che lo lega al PSG fino al 2024 a 12 milioni annui rappresenta l'unico fattore positivo di questa sua paradossale situazione. Ecco perché al momento Mauro Icardi non ha alcuna intenzione di lasciare il PSG e non cercherà di facilitare i piani di gestione del club.

Una situazione che forse nemmeno il PSG si aspettava di trovarsi nonostante avesse tentato di cercare una sorta di approccio pacifico nei suoi confronti portando anche in tournée in Giappone. La situazione Icardi al PSG è comunque precipitata in poco tempo. Dalle prestazioni poco convincenti in campo all'esclusione da parte del gruppo e dello spogliatoio con cui sembra aver legato pochissimo, senza dimenticare il presunto strappo con la società dopo il suo permesso di allontanarsi dal ritiro della squadra lo scorso anno a seguito del caos personale con la moglie agente Wanda Nara, tutto è precipitato.

Attualmente è dunque difficile capire quali margini ci siano per cercare di mediare proprio con il giocatore e il suo agente per trovare una soluzione. La volontà del giocatore, spiega Footmercato, è proprio quella di restare al PSG, quasi come una sorta di imposizione. D'altronde per lui ci sono stati solo timidi approcci da parte di Nizza e anche del Monza.

Icardi durante la tournée in Giappone col PSG

Berlusconi e Galliani solo qualche settimana fa avevano provato a dialogare con Icardi per capire le sue intenzioni. Il tandem del club brianzolo ha provato a proporgli il progetto dei lombardi che vogliono fare la voce grossa in Serie A mettendo inevitabilmente Icardi al centro della squadra di Stroppa. Ma è stata solo una suggestione di mezza estate. Più concreta è sembrata invece la proposta di Luis Campos, uomo mercato del PSG, di portarlo alla Roma.

José Mourinho e lo stesso Campos hanno parlato dell'argentino, proposto ai giallorossi. Ma anche questa destinazione non suscita particolare entusiasmo a Icardi che ovviamente dovrebbe abbassare anche lo stipendio. Icardi ha fatto dunque capire che non farà regali a nessuno e la sua situazione può essere considerata come una vera spina nel fianco per il club capitolino.