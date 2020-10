Sabato 3 ottobre, le partite di calcio in TV. Riflettori puntati, in una giornata ricca di appuntamenti sulle sfide valide per la Serie A, ovvero Sassuolo-Crotone in orario alle 15 e Udinese-Roma alle 20.45. Non si giocherà invece Genoa-Torino, rinviata a seguito dei casi di positività al Covid tra i rossoblu. A completare il programma la seconda giornata di Serie B, e i match di Premier, Bundesliga e Liga.

Dove vedere Udinese-Roma in TV stasera

Udinese-Roma è l'anticipo del sabato della 3a giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena di Udine davanti a mille spettatori. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 per la sfida tra la squadra di Gotti reduce dalla doppia sconfitta contro Verona e Spezia, e quella di Fonseca che dopo il ko a tavolino del Bentegodi ha pareggiato contro la Juventus. Dove sarà possibile vedere la gara? Verrà trasmessa in diretta per abbonati su DAZN. La partita sarà dunque visibile su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming, oppure su dispositivi portatili sfruttando una buona connessione a internet. Udinese-Roma sarà trasmessa in TV anche sul canale 209 di Sky, ovvero DAZN 1 per gli abbonati all'emittente satellitare che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn.

Sassuolo-Crotone dove vederla in TV e in streaming

Sassuolo e Crotone andranno in campo alle ore 15 per quella che è la prima gara del sabato della 3a di Serie A. La partita tra i neroverdi a quota 4 e i calabresi ancora a 0 punti verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Anche in questo caso è disponibile la diretta streaming dell'evento su Sky Go e Now TV.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 3 ottobre

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi, sabato 3 ottobre