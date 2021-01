Sabato 2 gennaio, le partite di calcio in TV. In attesa del ritorno in campo della Serie A previsto per domani, tanti i match in programma oggi sabato 2 gennaio per il calcio internazionale. Occhi puntati infatti sulla Premier League, sulla Liga e sulla Bundesliga. Da seguire soprattutto la sfida tra il Tottenham di Mourinho e il Leeds di Bielsa, il derby andaluso tra Betis e Siviglia, il confronto tra la seconda della classe tedesca Bayer Leverkusen e l'Eintracht e anche un grande classico del calcio europeo, ovvero l'Old Firm scozzese tra Rangers e Celtic.

Quali partite di Premier League saranno trasmesse in TV e dove vederle

Ad aprire il programma delle partite di sabato 2 gennaio sarà Tottenham-Leeds. Il match che metterà di fronte due guru della panchina come Mourinho e Bielsa con fischio d'inizio in orario alle 13.30 sarà trasmesso in TV su Sky, sul canale Sky Sport Football (203, 242). A seguire alle 16 la sfida salvezza Crystal Palace-Sheffield United, con diretta TV sempre su Sky, ancora sul canale Sky Sport Football. In programma sempre sull'emittente satellitare, anche Brighton-Wolverhampton alle ore 18 (Sky Sport Football), e in chiusura alle 21 West Bromwich Albion-Arsenal che oltre a Sky Sport Football, sarà trasmessa in TV anche su Sky Sport Uno (201 del satellite e 472, 482 del digitale terrestre). Tutte queste partite di Premier League saranno visibili anche in diretta streaming su dispositivi portatili e computer, sfruttando l'app SkyGo.

Dove vedere in TV Real Madrid-Celta Vigo e le altre partite di Liga in programma oggi

In campo oggi anche il campionato spagnolo con 4 partite valide per la 17a giornata della Liga. Si parte alle 14 con il confronto tra Villarreal e Levante che sarà trasmesso su DAZN. I possessori di Smart TV potranno assistere al match collegandosi all'app della piattaforma streaming, anche attraverso dispositivi portatili e computer. La partita sarà visibile anche su Sky sul canale DAZN1 (209) riservato agli abbonati all'emittente satellitare che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN. Stesso discorso per il derby andaluso tra Betis e Siviglia con fischio d'inizio in orario alle 16.15, visibile sia su DAZN che su DAZN1. Saranno trasmessi in TV e streaming in esclusiva su DAZN invece Getafe-Valladolid alle 18.30 e l'attesa partita tra il Real Madrid e il Celta che chiuderà la giornata alle ore 21.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 2 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 2 gennaio: