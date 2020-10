Domenica 4 ottobre, le partite di calcio in TV. Tutti gli occhi degli osservatori saranno puntati sulle sfide più importati della Serie A, ovvero Lazio-Inter in programma alle ore 15.00 e Juventus-Napoli alle 20.45. Nel pomeriggio il Milan ospiterà lo Spezia a San Siro mentre nel lunch match l'Atalanta affronterà il Cagliari. A completare il programma ci saranno due partite della seconda giornata di Serie B e i importanti match di Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga.

Dove vedere Juve-Napoli in TV e in streaming

Juventus-Napoli è il posticipo della 3a giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, con la telecronaca che sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Sarà possibile vedere la gara in streaming attraverso l'app Sky-Go e Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Lazio-Inter dove vederla in TV e in streaming

Lazio e Inter andranno in campo alle ore 15.00 per il secondo big match del terzo turno di Serie A. La partita tra i capitolini di Simone Inzaghi e i nerazzurri di Antonio Conte verrà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN e sarà visibile su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming. Sarà possibile seguire il match anche su dispositivi portatili e computer attraverso l'app. La partita sarà in diretta sull'emittente satellitare Sky in Tv e in particolare sul canale DAZN, ovvero il 209, disponibile per tutti coloro i quali hanno attivato la promozione Sky-DAZN.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 4 ottobre

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi, domenica 4 ottobre.