Calciatrice insultata mentre è in campo: “Bestia, sei scura”, il presidente denuncia chi l’ha offesa In Vicenza-Jesina, una partita di Serie C femminile, la calciatrice nigeriana Rafi Folakemi Sule è stata vittima di razzismo. Due tifosi l’hanno insultata pesantemente. Il presidente del Vicenza difende la calciatrice e attacca chi l’ha offesa: “Gente fuori di testa. Mi muoverò a livello penale”.

A cura di Alessio Morra

Una notizia orrenda da Vicenza, dove nel corso di una partita di Serie C del campionato femminile una calciatrice bianco-rossa è stata vittima di un orrendo insulto razzista. È scesa in campo al fianco di Rafiat Folakemi Sule la presidente della società Erika Maran che minaccia una denuncia: "Mi muoverò a livello penale, vista la gravità dell'episodio".

Domenica 15 gennaio allo Stadio di Altavilla Vicentina sono scese in campo il Vicenza e la Jesina, battuto 2-1. Durante l'incontro sono stati rivolti insulti razzisti alla calciatore del Vicenza Rafiat Folakemi Sule, alla quale è stato detto: "Bestia! Sei scura, bestia!". Un uomo e una donna sugli spalti le hanno detto ciò. Una vergogna. Una vergogna vera. Parole pronunciate dopo un cartellino rosso ricevuto da Rafiat Folakemi Sule, espulsa per un fallo di reazione.

La presidente del Vicenza Erika Maran con un video pubblicato su Facebook ha condannato l'episodio dicendo: "È una cosa fuori di testa. Qua si va oltre la giustizia sportiva. Mi muoverò a livello penale, vista la gravità dell'episodio. Non erano molti i tifosi della Jesina accorsi allo stadio, dovremmo risalire velocemente ai colpevoli. Dobbiamo superare lo scoglio della paura di denunciare: la tutela delle mie ragazze viene prima di tutto e io non ho paura di espormi in prima persona".

Anche il Vicenza calcio maschile su Twitter ha voluto far sentire la sua vicinanza: "Tutta la famiglia abbraccia Rafi che indossa con orgoglio la maglia biancorossa". Ha espresso il suo sostegno anche il sindaco della città Francesco Rucco che ha condannato l'episodio.

Mentre il responsabile veneto del calcio femminile veneto, Paolo Tosetto, ha garantito che ci sarà una punizione: "La terna arbitrale era presente, e sono sicuro che in base al rapporto che arriverà la giustizia sportiva sarà messa in condizione di prendere le decisioni più corrette".

Carolina Morace, una delle più grandi calciatrici italiane di sempre che ora fa l'allenatore ha detto: "Immagino che i colpevoli siano già stati denunciati e che qualcuno abbia chiamato la polizia. Ma se questo non è accaduto, è inutile esprimere solidarietà a Rafiat Folakemi Sule. Siamo un paese razzista e troppe volte amiamo dire che scherziamo su questi argomenti". Ed è arrivato anche il post dell'Associazione Calciatori.