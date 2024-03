Calciatore dimenticato dalla propria squadra negli spogliatoi dello stadio: lo salva la polizia Curioso caso per Facuno Mura del Racing che, in occasione del match contro il Platense, è stato dimenticato allo stadio dal resto della squadra.§. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Facundo Mura è diventato celebre in Sud America per una storia particolare che però non ha niente a che fare con il campo di calcio. L'esterno classe 1999 del Racing ha vissuto un'esperienza surreale, letteralmente dimenticato dalla sua squadra negli spogliatoi. Com'è stato possibile? Tutta colpa di una distrazione di troppo.

Tutto si è verificato dopo la partita tra il Platense e il suo Racing valido per la Coppa di Lega argentina, allo stadio Vicente Lopez. Il calciatore argentino dopo essere rimasto per circa 60′ in campo nella partita finita senza gol, come i compagni e gli avversari, si è recato negli spogliatoi per il classico post-partita. Le cose però hanno preso una piega inaspettata.

Infatti il ragazzo al momento di uscire dallo stadio per salire sul pullman e tornare a casa con il resto del gruppo, non ha trovato il mezzo e ha scoperto che lo stesso era già partito. Incredibile, ma vero dunque, Mura era stato dimenticato allo stadio. Come è stato possibile?

Una leggerezza legata alla distrazione visto che Facundo dopo essere entrato nella doccia, ci ha messo più del solito. Come se non bastasse poi ha perso molto tempo a controllare il cellulare e prepararsi. Mura infatti pensava di essere solo l'ultimo ad uscire dalla pancia dello stadio del Platense ma con grande sorpresa dopo aver lasciato lo spogliatoio degli ospiti ha scoperto che l'autobus del Racing era partito.

Inizialmente si è pensato al fatto che il difensore avesse perso tempo per sottoporsi ad un test antidoping, con ritardo annesso negli accertamenti. In realtà però il motivo della sua "sparizione" è stata legata invece alla permanenza al cellulare e alla distrazione. Fatto sta che dopo essersi ritrovato solo, Facundo Mura ha dovuto ricorrere all'aiuto della polizia. Infatti è stato necessario l'intervento di una pattuglia per permettere al giocatore del Racing di raggiungere in auto, l'autobus.