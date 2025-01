video suggerito

Calciatore di Premier arrestato in campo: è stato accusato di aver girato un video porno senza consenso Shock al centro sportivo di una squadra di Premier League, quando è arrivata la polizia per arrestare un calciatore mentre era in campo impegnato nell’allenamento coi compagni. Accusato da una donna di aver girato un video porno senza consenso, è stato poi rilasciato dopo un lungo interrogatorio: “Non verranno intraprese ulteriori azioni a causa dell’insufficienza di prove”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Un calciatore che milita in una squadra della Premier League è stato arrestato mentre era in campo ad allenarsi coi suoi compagni, con l'accusa di aver girato un video porno senza consenso. Tutto si è svolto come in un film, il blitz delle forze dell'ordine ha colto di sorpresa tutti, al punto che i compagni di squadra – rimasti sotto shock per quanto avvenuto – pensavano che fosse uno scherzo.

Giocatore di Premier League arrestato al campo di allenamento, compagni sotto shock

E invece era tutto vero: il calciatore in questione – di cui il Sun non fa il nome, così come della sua squadra – è stato portato via in arresto intorno alle 11 di una mattina questa settimana, per essere poi sottoposto a un lungo interrogatorio di 6 ore. Parallelamente si è proceduto all'analisi capillare di due telefoni sequestrati dalla polizia, alla ricerca di video o altre prove a sostegno dell'accusa.

Il calciatore arrestato è stato rilasciato dalla polizia per insufficienza di prove

La vicenda è avvenuta in un'atmosfera surreale: tutto si è fermato al centro d'allenamento della squadra, il fiato dei presenti sospeso, quando all'improvviso è apparsa la polizia. Una fonte che ha assistito alla scena ha raccontato: "Molti giocatori inizialmente hanno pensato che fosse uno scherzo, quando due ufficiali in uniforme sono entrati in campo durante l'allenamento. Tutti erano increduli. I calciatori erano a bocca aperta. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo".

Il giocatore è stato poi rilasciato senza ulteriori provvedimenti, è tornato ad allenarsi giovedì e potrebbe giocare nel match di terzo turno di FA Cup che il suo club ha in programma in questo weekend.

L'accusa di una donna al giocatore: avrebbe filmato un loro rapporto senza consenso

Secondo quanto appreso dal Sun, la polizia è intervenuta dopo che una donna ha accusato il calciatore di aver filmato di nascosto il loro rapporto sessuale, nonostante lei gli avesse chiesto di non farlo. La ragazza ha raccontato alle amiche di essersi sentita violata e umiliata quando lui l'ha mandata a fare le valigie subito dopo che avevano avuto il rapporto in questione. La donna ha affermato di essersi rifiutata di registrare un sex tape o di prendere parte a un rapporto a tre.

Il calciatore è stato rilasciato dalla polizia: "Insufficienza di prove"

La vicenda è stata confermata con una stringata nota dalla polizia, che non ha diffuso ulteriori particolari, chiudendo definitivamente la questione: "Un uomo tra i 20 e i 30 anni è stato arrestato con l'accusa di voyeurismo. È stato stabilito che non verranno intraprese ulteriori azioni a causa dell'insufficienza di prove".