Calafiori potrebbe giocare come attaccante: Arteta ha un'idea folle per salvare l'Arsenal Calafiori potrebbe finire addirittura in attacco nella prossima partita dell'Arsenal: tutte le punte di Arteta sono infortunate e l'allenatore sta pensando a una soluzione di emergenza.

A cura di Ada Cotugno

L'Arsenal dovrà affrontare la seconda parte della stagione senza attaccanti dopo l'infortunio di Havertz ma Arteta ha in mente una folle idea per far funzionare la sua squadra: clamorosamente in attacco potrebbe giocare Riccardo Calafiori, ultimo arrivato nel nord di Londra che in poco tempo si è fatto amare dai tifosi. In difesa ormai è titolare fisso, ma in questa situazione di grande emergenza potrebbe cambiare radicalmente ruolo, affacciandosi in avanti per la prima volta.

Non è una soluzione campata in aria, ma una prospettiva palesata dallo stesso allenatore che tra le varie idee ha anche pensato di far avanzare di molto il terzino per sopperire all'assenza nel reparto offensivo. Nelle ultime settimane i Gunners hanno perso quattro attaccanti per infortunio e con il mercato chiuso non hanno modo di poterli rimpiazzare degnamente senza fare strani esperimenti.

Calafiori potrebbe diventare attaccante per il resto della stagione

Nella conferenza stampa prima della partita contro il Leicester Arteta ha lanciato la pazza idea di schierare Calafiori in attacco. Sarebbe una mossa azzardata e a dir poco particolare, ma l'allenatore ricorda spostamenti simili fatti in passato da altri colleghi: "Coinvolgere i difensori in posizione di attaccante è già successo in passato, per noi è un'opzione". Il candidato per questo spostamento sarebbe proprio l'ex Bologna per una motivazione davvero molto semplice.

Secondo il tecnico spagnolo è quello con più attitudine offensiva: "Ha questa capacità di diventare una minaccia, specialmente nel contesto del gioco contro i blocchi bassi, è un'opzione che abbiamo". L'idea folle c'è, ma l'ultimo a parlare sarà sempre il campo. Nella prossima partita l'Arsenal si troverà a corto di attaccanti e dovrà trovare soluzioni di emergenza per cercare di sopperire alla grave emergenza che perdurerà fino alla fine della stagione.